'Göz muayenesini ihmal etmeyin'

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, herkesin belirli aralıklarla ayrıntılı göz muayenesi olması gerektiğini, birçok göz hastalığının zamanında teşhis ve tedavisiyle kalıcı körlüğün önlenebildiğini bildirdi.

"Beyaz Baston Körler Haftası" dolayısıyla müdürlükten yapılan açıklamada, hafta çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerince yapılan etkinliklerle göz sağlığının öneminin vurgulandığı, görme engelli kişilerin bu durumdan kaynaklanan sorunlarına çözüm yolları geliştirmeye çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, görme merkezinin ya da görme sinirinin zarar görmesi sonucu ortaya çıkabilen körlüğün, doğrudan doğruya gözlerden de kaynaklandığı, ayrıca doğuştan da oluşabileceği aktarıldı.

Doğuştan körlüklerin, temel göz dokularının oluşmaması ya da eksik olması nedeniyle meydana gelebileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanı sıra, görme sinirinin veya retina adını verdiğimiz görme tabakasının gelişme bozuklukları ve hastalıkları da olabilir. Bu gibi bozukluklar, az görme veya hiç görmemeye neden olur. Bu bozukluklara yol açan nedenler, kalıtım, akraba evlilikleri, annenin hamileliğinde geçirmiş olduğu hastalıklar olabildiği gibi, bazı bilinmeyen nedenler de olabilir. Herkesin belirli aralıklarla ayrıntılı bir göz muayenesi olması gerekir. Birçok göz hastalığının zamanında teşhis ve tedavisiyle kalıcı körlük önlenebilir. Periyodik göz kontrollerinin yapılması, göz hastalıklarının henüz belirtileri vermeden önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır."

Açıklamada, gelip geçici olsa dahi görmede azalma, göz önünde uçuşan cisimler, ışık çakmaları, ışıkların çevresinde renkli halkalar görmek, bir perde arkasından bakıyormuş gibi hissetmek, gözde ve çevresinde ağrı hissi, kızarıklık, göz kapaklarında şişlik ve sulanma, gözlerin birisinin veya ikisinin öne doğru çıkması veya fırlaması, göz kayması, şehlalık, çift görme, diyabet hastalığı ve ailede herhangi bir göz hastalığının olması gibi durumlarda zaman geçirilmeden göz hekimine başvurulması gerektiği vurgulandı.

Baston kullanmanın görme engellilerin düşme, çarpma, yaralanma, sakatlanma gibi kazalarla karşılaşma ihtimalini azalttığı, günlük hayatta kolaylık sağladığı belirtilen açıklamada, "Baston kullanmaya küçük yaşlarda başlamanın, onu benimseme yönünden büyük önemi vardır. Kendi başına gezme becerisi kazanan görme engellilerde motor beceriler daha çabuk gelişir, vücut organları daha sağlıklı olur. Ayrıca kendine güven duygusu oluşur, sosyal etkinliklere katılmaları ve hayata uyumları kolaylaşır. Bu nedenle Beyaz Baston Körler Haftasında baston kullanmanın önemi vurgulanarak, toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı. AA