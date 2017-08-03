  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.544
    EURO 4.199
  • BIST 107023.98
    ALTIN 143.775
Buradasınız : » » Görme engelli sayısı 115 milyonu bulabilir

Görme engelli sayısı 115 milyonu bulabilir

Dünyadaki görme engelli kişi sayısının, 2050 yılında 115 milyonu bulması bekleniyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Görme engelli sayısı 115 milyonu bulabilir

Sonuçları "Lancet Global Health" dergisinin internet sitesinde yayınlanan çalışmada, daha fazla fon sağlanmaması ve tedavilerin geliştirilmemesi durumunda, dünyada 36 milyon olan görme engelli sayısının, 33 yıl sonra 115 milyona ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Yaşlanan nüfusun, görme engelli kişi sayısındaki artışın temel nedeni olduğu belirtilen çalışmada, körlük ve görme bozukluğuna en çok Güney Asya ve Sahraaltı Afrika'da rastlandığına işaret edildi.

Çalışmada 188 ülkeden 200 milyondan fazla kişide, orta ile ileri düzeyde görme bozukluğu olduğu, bu rakamın da 2050'de 550 milyonu aşacağı ifade edildi.

Güney Asya'da 11,7, Doğu Asya'da 6,2, Güneydoğu Asya'da 3,5 milyon kişi ile Sahraaltı Afrika bölgelerinde nüfusun yüzde 4'ünün, Batı Avrupa nüfusunun da yüzde 0,5'inden daha azının görme engelli olduğu kaydedildi.

Etiketler: Görme engeli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER