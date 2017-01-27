Gereksiz antibiyotik kullanmanın zararları

Türkiye’de son günlerde gündemi meşgul eden konular arasında yer alan antibiyotik kullanımı ve antibiyotik direnci konusunda; Uzm. Dr. Zeynep Karlıbaş, önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye’nin yanlış antibiyotik tüketimi ve antibiyotik dirençleri açısından Avrupa ülkeleri arasında en kötü durumda olduğumuza işaret eden Karlıbaş, şunları dile getirdi:

“Bu konuda hepimizin sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyorum. Reçete yazandan reçeteyi kullanandan, bunu satan, temin eden tüm kurumların, tüm kişilerin bu konuda sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum. Hasta antibiyotik kullanırken reçetesiz antibiyotik kullanmamaya dikkat etmeli, doktorun verdiği antibiyotiği doğru dozda, doğru sürede, doğru zamanda kullanmalı. Antibiyotiğini yarıda kesmemeli. Kestiği antibiyotiği başka bir zamanda kullanmamaya özen göstermeli, çünkü böylece antibiyotik direncimizi arttırmamamız gerekiyor. Başka birinin kullandığı antibiyotiği bana da iyi gelir mi diye kullanmamalı”

"Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı hem gereksizdir, hem de etkisizdir"

Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı konusuna da değinen Uzm. Dr. Zeynep Karlıbaş, “Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmaması gerektiği konusunda bilinçlenmek de çok önemli. Özellikle kış mevsiminde üst solunum yolları enfeksiyonları çok fazla ve bunların yaklaşık yüzde 80 - 90’ı viral enfeksiyonlardan kaynaklanmakta. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı hem gereksizdir, hem de etkisizdir. Sadece antibiyotik direncini arttırmaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır” şeklinde konuştu.

Antibiyotik direnci konusunun sadece ülkemizde değil Dünyada da küresel bir sorun haline gelmeye başladığına işaret eden Karlıbaş, antibiyotik kullanımının insan ırkını tehdit eder bir düzeyde olduğunu savundu.

Uzm. Dr. Zeynep Karlıbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu yüzden elimizi taşın altına sokmamız gerekiyor. Halkımızdan beklediğimiz reçetesiz antibiyotik kullanmaması, doktorlara antibiyotik yaz baskısında bulunmamalı. Viral enfeksiyonları atlatmak için düzenli ve C vitamininden zengin beslenme, bol sıvı alma ve dinlenme yeterlidir. Bağışıklı sistemimiz zaten bunun üzerinden gelecektir. "

'Bunu durdurmak bizim elimizde'

Karlıbaş, 'Gereksiz antibiyotik kullanımı sadece antibiyotik direncini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda antibiyotik direnci gelecek nesillerde bizim kullanılabilir antibiyotik sayımızı da azaltmakta. Basit bir mikro organizmayı bile gelecekte artık antibiyotikle tedavi edemez duruma geleceğiz. Bunu durdurmak bizim elimizde. Çocuklarımıza kullanılabilir anitibiyotikler bırakmak bizim elimizde. Antibiyotiklerin direncinin azalmasını, yayılmasını önlemek ve gelecek nesillere aktarılabilir antibiyotikler bırakmak için antibiyotikleri, akılcı kullanmamız gerekmektedir.' dedi.

'Gripte nezlede antibiyotik kullanılmaz'

Kış mevsiminde büyük bir kısmı viral enfeksiyonlardan kaynaklı üst solunum yolları enfeksiyonları yaygın olduğuna işaret eden Karşıbaş, "Salgın olarak grip nezle salgını var şu anda. Gripte nezlede antinbiyotik kullanılmaz. Antibiyotik kullanımı dışında bağışıklık sistemimizi güçlendirici şeyler yapmalıyız. Uykumuza dikkat edeceğiz, onun dışında C vitamininden zengin besleneceğiz. Bol sıvı alacağız sigara içemeyeceğiz, spor yapacağız." uyarısında bulundu.

Uzm. Dr. Karlıbaş, "Bunlara dikkat edersek zaten viral enfeksiyonların üstesinden geliyoruz. Kullandığımız antibiyotikler sadece antibiyotik direncini arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Viral enfeksiyonlarda etkisizdir. Bu bilgileri diğer insanlarla da paylaşmak önemli. Antibiyotik kullanımını düşürürsek gelecek nesillere daha sağlıklı, daha aydınlık bir gelecek sunabiliriz. Antibiyotik farkındalığı çok önemli. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.