Gereksiz antibiyotik kullanımı direnci azaltıyor

Hastalar; eşinin, dostunun, komşusunun tavsiyesiyle doktordan antibiyotik yazmasını talep ediyor. Ancak bu yanlış.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımının antibiyotik direncine yol açtığını söylüyor.

"Antibiyotik direnci de o antibiyotiğin sizin gerçekten ihtiyacınız olan bir enfeksiyon varlığında, kullanılamaz olması sonucunu doğurur."

Prof. Dr. Yaşar'a göre antibiyotik kullanımındaki artış, özellikle birinci basamak olan aile sağlığı merkezlerinde; antibiyotik gerekmeyen viral enfeksiyonlarda, besin zehirlenmeleri denilen yaz ishallerinde bile antibiyotik verilmesinden kaynaklanıyor.

"Çocukların boğaz iltihaplarının büyük bir kısmı viral etkenlerle oluşur ve antibiyotikler bu tür viral etkenlere tamamen etkisizdir. Bunun gibi grip, nezle gibi viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında da antibiyotiklere gerek yoktur."

Yaşar, doktorların da zaman zaman boş yere antibiyotik yazdığını düşünüyor. Ayrıca bu durumu, dirençli enfeksiyonların yayılımına ve hastanede yatışın uzamasına, ölümlerin ve sağlık harcamalarının da artışına yol açan bir kısır döngü olarak tanımlıyor.

"Antibiyotiği doğru zamanda ve gerektiğinde kullanmak gerekir"

Antibiyotiklerin, enfeksiyon hastalıkları tedavisinde önemli bir yeri var.

Ancak Yaşar, bilinçsiz antibiyotik kullanımını engellemek için şu önerileri veriyor:

"En çok antibiyotik reçeteleyen hekimleri izlemek, gereksiz veya aşırı antibiyotik reçeteleme durumunda hekime uyarıcı bildirimler yapmak, hekimin bilgisayar ekranına akılcı antibiyotik kullanımına dair hatırlatıcı uyarılar göndermek, hastanede uzun süre yatışların önüne geçecek tedbirler almak, doğru antibiyotik kullanımı için seminer, toplantılar düzenleyerek hekimlerde akılcı antibiyotik kullanımı konusunda farkındalığı arttırmak."

Kaynak: AA