Gelişmiş ülkelerde kanser görülme sıklığı daha yüksek

Nüfus yoğunluğu dikkate alındığında gelir seviyesi yüksek ülkelerde kanser görülme sıklığı, orta ve düşük gelirli ülkelere göre daha fazla.

Gelişmiş ülkelerde her 100 bin kişiden 268’ine kanser teşhisi konulurken, az gelişmiş ülkelerde bu sayı her 100 binde 148. Öte yandan nüfusun üçte ikisinin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı göz önüne alındığında dünya genelinde yeni kanser vakalarının yüzde 57'si düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor.

Ülkeler arasındaki dağılıma bakıldığında Avrupa ülkelerinin, nüfus oranına göre kanser görülme sıklığında üst sıralarda olduğu görülüyor.

Erkekler, kadınlara göre daha fazla kansere yakalanıyor

Dünyada nüfusa göre en yüksek kanser görülme sıklığına, her 100 bin kişide 338 kişi ile Danimarka'da rastlanırken Danimarka’yı, her 100 binde 300’den fazla kişiyle Fransa, Avustralya, Belçika, Norveç, ABD, İrlanda Güney Kore ve Hollanda takip ediyor.

Erkeklerde kanser görülme oranı kadınlardakinden yaklaşık yüzde 25 daha fazla. Dünya genelinde her 100 bin erkekten 205’inde, her 100 bin kadından ise 165’inde kansere rastlanıyor.

Erkeklerde kanser görülme oranı, bölgelere göre çok büyük değişiklik gösteriyor. Batı Afrika’da her 100 bin erkekten 79’unda, Avustralya/Yeni Zelanda’da ise 365’inde (çoğu prostat olmak üzere) kanser görülüyor.

Kadınlarda ise kanser görülme oranı, bölgeler arasında büyük farklara rastlanmıyor. Kuzey Amerika’da her 100 bin kadından 295’inde, Güney-Orta Asya’da ise 103’ünde kanser görülüyor.

Sigara, aşırı kilo ve hareketsizlik kanseri tetikliyor

Kanserin gelişmiş ülkelerde daha fazla görülüyor olmasının tetikleyici faktörleri arasında tütün kullanımı, aşırı kilo / obezite ve fiziksel hareketsizlik yer alıyor. Tüm dünyada görülen kanser vakalarında enfeksiyonlar yüzde 17 oranında rol oynuyor.

Gelişmiş ülkelerde her yıl yaklaşık 6 milyon kanser vakası, yaklaşık 2,9 milyon kansere bağlı ölüm gerçekleşiyor. Az gelişmiş ülkelerde ise yaklaşık 8 milyon kanser vakası ve 5,3 milyon kanser ölümü kaydediliyor.

Afrika’da 645 bin kanser, 456 bin kansere bağlı ölüm görülürken Doğu Akdeniz bölgesinde yaklaşık 555 bin kanser vakası, yaklaşık 367 bin ölüm gerçekleşiyor.

Amerika kıtasında yaklaşık 2,9 milyon kanser vakası, yaklaşık 1,3 milyon kansere bağlı ölüm; Avrupa’da yaklaşık 3,7 milyon kanser vakası, yaklaşık 1,9 milyon kansere bağlı ölüm, Güneydoğu Asya’da yaklaşık 1,7 milyon kanser vakası, yaklaşık 1,2 milyon kansere bağlı ölüm ve Batı Pasifik’te yaklaşık 4,5 milyon kanser vakası ile yaklaşık 3 milyon kansere bağlı ölüm kaydediliyor.

Gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde kadınlarda en fazla ölüme yol açan kanser ise meme kanseri olarak belirtiliyor.

Kaynak: AA