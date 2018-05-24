Fransız uzmanlara göre, hava kirliliği, bebeğin doğum kilosunu etkiliyor

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Fransa'da hava kirliliği nedeniyle her 100 bebekten biri anormal derecede düşük kiloyla dünyaya geliyor. Araştırmalara göre hamileliğin son aylarında maruz kalınan hava kirliliği, bebeğin doğum kilosunu doğrudan etkiliyor.

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü (INSEM), 2012'de doğan bebeklerin yüzde 2,3'ünün normal kabul edilen 2,5 kilonun altında dünyaya geldiklerini tespit etti.

Besinler bebeğe ulaşamıyor

Uzmanlar bunun nedeninin, hamile annenin havadaki zararlı partiküllere maruz kalması olduğunu belirtiyor. Yoğun hava kirliliğinin olduğu ortamda bulunan annede iltihaplanma oluşuyor. Hızlı gelişme dönemindeki bebeğin ihtiyacı olan besinler, annedeki engel nedeniyle bebeğe ulaşamıyor.

Sağlık uzmanları, doğum kilosunu, bebek sağlığının en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediyor. Düşük kiloyla doğan bebeklerin, çocukluk yıllarında çeşitli hastalıklarla karşılaşma riskinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle de anne adaylarının hamilelik sürecini temiz havada geçirmelerinin önemine dikkat çekiliyor.

Kaynak: AFP