Fransa'dan geldi, Bursa'da şifa buldu

Şeker hastası olan 45 yaşındaki Gülseren Ardıçlı, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ersoy Taşpınar’ın yaptığı kapalı yöntem metabolik cerrahiyle sağlığına kavuştu.

Şeker hastalığı tedavisinin öncelikle ilaç tedavisi şeklinde olduğunu belirten Opr. Dr. Taşpınar, ''Şeker hastaları diyetine ve egzersizine uyması gerekir. İlaçla, insülinle ve medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan Tip 2 şeker hastalarında metabolik cerrahi ameliyatlarıyla hastanın kan şekeri etkin şekilde kontrol altına alınabilmektedir'' dedi.

Fransa'da gittiği doktorlardan fayda görmedi

Op. Dr. Taşpınar, yurt dışından da hastaların Türkiye'ye geldiğini anlattı.

"Gülseren Hanım da Fransa’dan bizlere ulaştı. Fransa'da yaşayan ve son 3 yıldır diyabet hastası olan Gülseren Hanım Fransa’da yaşadığı sırada gittiği doktorlar tarafından verilen diyabet tedavilerinde yeterince fayda görmemiş. Portekizli bir ekip tarafından düzenlenen bir diyabet cerrahisi tekniğinin Doç. Dr. Ersin Öztürk’ün geliştirmesiyle oluşturulan cerrahiyi hastamıza uyguladık. Tüp mide ameliyatı ile birlikte ince bağırsakların son kısmına sindirilmemiş gıdaların daha çabuk ulaşmasını sağlayan ve buradan insülinin etkisini artıracak çeşitli hormonların salgılanmasını sağlayan bir yöntem. Şeker hastası, kan şekerini ve en önemlisi kiloyu kontrol altına alamıyorsa bu ameliyatlar sayesinde hem kilo kontrol altına alınarak zayıflıyor hem de şeker kontrol altına alınabiliyor. Bu ameliyatı yaptığımız hastaların her geçen gün sayısı artmaktadır. Hastalarımız insülini ve şeker ilaçlarını bir iki haftadan itibaren bırakıyorlar. Aynı zamanda bu yöntem hastanın ameliyatla beraber kilo vermesini sağlıyor. Ameliyatlar laparoskopik yani kapalı şekilde yapılıyor. 6 tane küçük delikten yapılan ameliyatlardır. Hasta sosyal hayatına erken kavuşuyor ve işinin başına erken dönüyor.''

3 yıldır şeker hastası olan ve ameliyatla sağlığına kavuşan Gülseren Ardıçlı, ''Fransa’da yaşıyorum. Tanıdıklarımın araştırmaları sayesinde burada özel bir hastaneye geldim. Ersoy Taşpınar’ın yönlendirmeleri ile gereken tahlilleri yaptık. Benim ameliyata uygun olabileceğimi söyledi ve ameliyat ile ilgili bana güven verdi. Ameliyatımı başarı ile gerçekleştirdi. Ameliyat sonrasında kullandığım ilaçların hepsini bıraktım. Ameliyatla ilgili bir sıkıntım olmadı ve sağlığım iyi. Kendimi daha iyi hissediyorum'' dedi.

Kaynak: DHA