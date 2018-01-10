Fazla kullanılan antibiyotik vücut dengesini bozabilir

Antibiyotikler, ancak doktor gerekli görürse alınması gereken güçlü ilaçlardan. Çünkü bu ilaçlar fazla kullanılırsa vücut dengesini bozuyor. Uzmanlar araştırmalarını arttırdı ve antibiyotiklerle ilgili bilinen bir gerçeği daha net bir şekilde ortaya koydu.

Antibiyotiklerin yan etkileri ürkütücü sonuçlar ortaya koyuyor. Bu ilaçlar sindirim sistemindeki bakterilerin dengesini altüst ediyor. Bağırsaklardaki binden fazla bakteri görevini yerine getiremez hale geliyor.

Ayrıca eczacılara göre reçetesiz antibiyotik kullanımı oldukça yaygın.

Kaynak: TRT Haber