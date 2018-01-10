  • 11 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.801
    EURO 4.547
  • BIST 113589.45
    ALTIN 161.049
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fazla kullanılan antibiyotik vücut dengesini bozabilir

Fazla kullanılan antibiyotik vücut dengesini bozabilir

Şifa bulmak için alınan antibiyotikler yeni hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Antibiyotiklerin yan etkileri mercek altına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Antibiyotikler, ancak doktor gerekli görürse alınması gereken güçlü ilaçlardan. Çünkü bu ilaçlar fazla kullanılırsa vücut dengesini bozuyor. Uzmanlar araştırmalarını arttırdı ve antibiyotiklerle ilgili bilinen bir gerçeği daha net bir şekilde ortaya koydu.

Antibiyotiklerin yan etkileri ürkütücü sonuçlar ortaya koyuyor. Bu ilaçlar sindirim sistemindeki bakterilerin dengesini altüst ediyor. Bağırsaklardaki binden fazla bakteri görevini yerine getiremez hale geliyor.

Ayrıca eczacılara göre reçetesiz antibiyotik kullanımı oldukça yaygın.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: antibiyotik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER