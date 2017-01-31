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Buradasınız : » » Evcil hayvan alerjisine aşı önerisi

Evcil hayvan alerjisine aşı önerisi

Prof. Dr. Nihat Sapan, evcil hayvan alerjisine sahip olanların hayvanlarını evden uzaklaştırmak yerine, aşı yaptırarak sorunu daha kolay çözebileceklerini söyledi.

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Evcil hayvan alerjisine aşı önerisi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Sapan, evcil hayvan alerjisinin modern toplumda görülen yaygın bir hastalık haline geldiğini belirterek, "Hayvan alerjisine sahip olanlar hayvanlarını evden uzaklaştırmak yerine aşı yaptırarak sorunu daha kolay çözebilir." dedi.

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı da olan Sapan, yaptığı açıklamada, kış döneminde insanların daha çok kapalı ortamda vakit geçirdiklerini, ev tozu akarlarının da etkili olduğu alerjik astım ile kendisini hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve baş ağrısıyla belli eden alerjik rinite yakalandığını söyledi.

Sapan, yine kış döneminde evinde kedi ve köpek gibi ev hayvanı besleyen kişilerin daha çok evcil hayvan alerjisine yakalandığını, en etkili alerjenlerin evcil hayvan alerjenleri olduğunu ifade etti.

"Alerji zehirleyici değil, bazı maddelere aşırı duyarlılık göstermektir"

Alerjinin, genel olarak vücudun başkalarına zarar vermeyen ve zehirleyici olmayan bazı maddelere karşı aşırı duyarlılık göstermesi olduğunu dile getiren Sapan, toz, küf, hayvan tüyleri, polenler, akarlar, deterjanlar, lateks, böcek ısırıkları, penisilinler ve çeşitli yiyeceklerin, insanlarda sıklıkla alerjiye neden olan maddeler arasında yer aldığını aktardı.

Sapan, ev hayvanlarının yarattığı alerjiye karşı hayvanın yatak odasına alınmaması, çok iyi temizlenmesi yani taranması, yıkanması ve fırçalanması gibi önlemlerin alınabileceğini bildirdi. AA

Etiketler: nihat sapan
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