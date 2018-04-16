  • 16 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.112
    EURO 5.087
  • BIST 110136.26
    ALTIN 177.797
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık

Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Baklan'a göre, epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık. Önemli olan doğru teşhis koymak ve tedavi sürecini aksatmamak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık

Türkiye'de 700-800 bin epilepsi hastası var. 

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Baklan, epilepsi konusunda her 5 hastadan 1'ine yanlış tanı konulduğunu söyledi.

Hastalık, beyindeki santral sistemindeki bir grup sinir hücrenin deşarj yapması sonucu bedende oluşan değişiklikleri içeriyor.

Epilepsi semptomları, beynin etkilendiği bölgeye göre değişebiliyor. Baklan, bu nedenle bayılmadan sıçramaya kadar birçok farklı nöbet çeşidinin olduğunu söyledi.

Nöbetleri ise bayılma, şuur kaybı, dalgınlık, sıçrama şeklinde kendini gösterbiliyor.

"Bayılan her 10 kişiden 2-3'ünün epileptik olduğunu biliyoruz. Epilepsi nöbetleri, tansiyon ve kardiyak hastalık belirtileriyle karıştırılabilir. Uyku laboratuvarımızda bunu inceliyoruz ve hastaların yüzde 20'sinin yanlış tanı aldığını görüyoruz." 

Baklan, kalple ilgili ritim bozukluğu olanların bayılabileceğini anlattı. Bayılmanın gerçek nedeni ortaya koymak gerektiğini de ekledi. 

Yanlış tanı tedavi sürecini aksatıyor

Baklan, epilepsinin histerik veya ruhsal bozukluklarla karıştırılabildiğini anlattı.

"Yanlış tanı alan hastaların tedavi süreci de aksıyor. Bazı epilepsi nöbetlerinin yanlış ilaç kullanımı nedeniyle geçmiyor.

Epilepsinin hastalığının tedavi sürecinde ilaç, cihaz ve cerrahi yöntemleri kullanılıyor.

Baklan, hastalığını saklayanların eş, iş bulamamaktan korktuğundan da bahsetti ve epilepsi konusunda insanların daha duyarlı olmasını istediklerini anlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: tanı, epilepsi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER