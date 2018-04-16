Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık

Türkiye'de 700-800 bin epilepsi hastası var.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Baklan, epilepsi konusunda her 5 hastadan 1'ine yanlış tanı konulduğunu söyledi.

Hastalık, beyindeki santral sistemindeki bir grup sinir hücrenin deşarj yapması sonucu bedende oluşan değişiklikleri içeriyor.

Epilepsi semptomları, beynin etkilendiği bölgeye göre değişebiliyor. Baklan, bu nedenle bayılmadan sıçramaya kadar birçok farklı nöbet çeşidinin olduğunu söyledi.

Nöbetleri ise bayılma, şuur kaybı, dalgınlık, sıçrama şeklinde kendini gösterbiliyor.

"Bayılan her 10 kişiden 2-3'ünün epileptik olduğunu biliyoruz. Epilepsi nöbetleri, tansiyon ve kardiyak hastalık belirtileriyle karıştırılabilir. Uyku laboratuvarımızda bunu inceliyoruz ve hastaların yüzde 20'sinin yanlış tanı aldığını görüyoruz."

Baklan, kalple ilgili ritim bozukluğu olanların bayılabileceğini anlattı. Bayılmanın gerçek nedeni ortaya koymak gerektiğini de ekledi.

Yanlış tanı tedavi sürecini aksatıyor

Baklan, epilepsinin histerik veya ruhsal bozukluklarla karıştırılabildiğini anlattı.

"Yanlış tanı alan hastaların tedavi süreci de aksıyor. Bazı epilepsi nöbetlerinin yanlış ilaç kullanımı nedeniyle geçmiyor.

Epilepsinin hastalığının tedavi sürecinde ilaç, cihaz ve cerrahi yöntemleri kullanılıyor.

Baklan, hastalığını saklayanların eş, iş bulamamaktan korktuğundan da bahsetti ve epilepsi konusunda insanların daha duyarlı olmasını istediklerini anlattı.

Kaynak: AA