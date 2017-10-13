Elektronik sigara tedavisi güç tümörlere neden olabiliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, elektronik sigaranın yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde akciğer ve diğer kanser türlerinin daha tehlikeli olarak karşılarına çıktığını belirterek, "Daha derinde ve tedavisi daha zor tümör vakalarına sıklıkla tanık olmaya başladığımızı ifade etmek isterim." dedi.

Erdöl, yaptığı açıklamada, elektronik sigaranın insanları sigaraya bulaştırmanın bir metodu olarak kullanıldığını söyledi.

Elektronik sigaranın sağlık acısından masum gösterildiği için klasik sigaradan çok daha tehlikeli olduğuna dikkati çeken Erdöl, elektronik sigaranın bir kartuşunun yaklaşık 1,5-2 paket sigaraya eşdeğer olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Erdöl, elektronik sigaranın yoğun olarak kullanıldığı İngiltere'de nikotin zehirlenmesi vakalarında ciddi oranda artış olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Elektronik sigara kullananlar, diğer sigaralarda bulunan nikotin miktarını alabilmek için daha derin nefes çekerler. Elektronik sigaranın yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde akciğer kanseri ve diğer kanser türleri daha tehlikeli olarak karşımıza çıkmaya başladı. Daha derinde ve tedavisi daha zor tümör vakalarına sıklıkla tanık olmaya başladığımızı ifade etmek isterim. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), elektronik sigaranın gösterildiği gibi masum olmadığını ve bu konuda yapılan sağlık uyarılarının yetersiz olduğunu raporlamıştır. Kanada Sağlık Ajansı, elektronik sigaranın nikotin zehirlenmesine yol açma veya nikotin bağımlılığını tetikleme gibi olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısında bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü, elektronik sigaranın, 'sigara bırakma tedavisi' olarak kabul edilemeyeceğini açıklamıştır. Kısaca elektronik sigaranın sağlığa zarar bakımından normal sigaralardan farklı bir yanı yoktur ve asla masum değildir."

"Sigarayı bıraktırır iddiası maskeli bir yalan"

Rektör Erdöl, elektronik sigara kartuşlarına yazıcı kartuşları gibi dolum yapılabildiğini ancak kendisinin dolum işleminde kartuşa yüklenen kimyasallardan ciddi kaygıları olduğunu ifade ederek, "Nikotin sıvısı dışında uyuşturucu maddelerin de bu kartuşlar yoluyla insanlara satıldığı konusunda kaygılıyım. Yakın zamanda ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi, elektronik sigara kartuşlarına sentetik uyuşturucu olarak bilinen kimyasal maddelerin yüklenme riskine dikkati çeken bir açıklama yapmış ve bu kaygılarımda ne kadar haklı olduğumu ortaya koymuştur." şeklinde konuştu.

Elektronik sigara şirketlerinin, ürünlerini sigara bırakmaya yardımcı olan bir araç olarak pazarlamasına karşın FDA'nın Uyuşturucu Değerlendirme ve Araştırma Merkezi'nin bunu kabul etmediğini aktaran Erdöl, şunları kaydetti:

"Tütün kartelleri, yasaların engellediği alanlarda yeni çıkış noktaları yakalama, yeni pazarlama stratejileri geliştirme ve yeni hedef kitleler üretme hedeflerine yönelik faaliyetler yürütmektedir. Elektronik sigara da bu stratejinin bir ürünüdür ve insanları sigaraya bulaştırmanın bir metodu olarak kullanıldığı ve masum gösterildiği için daha tehlikelidir. Sigara kartellerinin hedefi bakımından sigaradan daha tehlikelidir. Oluşturulmaya çalışılan 'sigara bıraktırır' algısıyla pazar payında muhtemel düşüşün önüne geçilmesi amaçlanıyor ve gelecekte sigaranın yerini alması kurgulanıyor. Bu algı tamamen maskeli bir yalandan ibarettir. Elektronik sigaranın zararlı olması, insanların sigara içmeye devam etmesi olarak da anlaşılmamalı. Bu konuda özellikle Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay'ın takdire şayan çalışmaları bulunuyor. Sigarayı bırakmak için elektronik sigara kullanmak yerine daha kesin ve sağlıklı çözümlerin tercih edilmesini öneriyorum."

Prof. Dr. Erdöl, elektronik sigaranın Türkiye'de yasak olduğunu ancak gün geçtikçe bu sigaraları kullanan kişi sayısında artış gözlemlendiğini dile getirerek, "Ülkemize kaçak yollarla getirilip, internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer mecralarda satışı yapılıyor. Vatandaşlarımızı elektronik sigaranın gerek internet üzerinden gerekse bir işletmede satışına şahit olunması durumunda ALO 184 SABİM hattı üzerinden ulaşılan Tütün İhbar Hattı'na şikayette bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. AA