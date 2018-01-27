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Buradasınız : » » Ege Üniversitesi'nin 'milli aşı' hedefi

Ege Üniversitesi'nin 'milli aşı' hedefi

Ege Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı'nın Araştırma Altyapısı Proje Çağrısına aşı üretimi için başvurdu.

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Ege Üniversitesinin milli aşı hedefi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, aşı üretiminin ihtiyaç duyduğu en önemli zenginliğin donanım kadar bilgi birikimi ve kültür olduğunu belirtti.

Üniversite olarak aşı üretimiyle ilgili bilgi birikimine, temel altyapıya ve yasal gerekliliklere önemli oranda sahip olduklarını aktaran Budak, "Projemizi üniversite-sanayi iş birliği ile hayata geçireceğiz ve öncelikle ulusal gereksinimimizi karşılayarak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacağız. Daha sonra ise uluslararası piyasada yer edinmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu hedeflerimiz Kalkınma Bakanlığımızın Onuncu Kalkınma Planı Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı ve Ülkemizin 2023 vizyonu ile örtüşüyor." dedi. 

"Yerel kaynaklarla sürdürülebilecek bir aşı geliştirmeyi planlıyoruz"

Türkiye'de kullanılan insan aşılarının yaklaşık yüzde 60'ı Sağlık Bakanlığı, yüzde 30'u da özel sektör tarafından ithal ediliyor. 

Türkiye'de uygulanmakta olan tüm bakteri ve virüs aşılarının üretilebileceği Aşı Üretim Tesisleri Kurulması Projesi'nin maliyeti yaklaşık 40 milyon dolar.

Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Deliloğlu Gürhan destek verilmesi gerektiğini söyledi. 

"Bu nedenle ulusal beşeri aşı üretim tesislerinin kurulmasına destek verilmesi gerekiyor. Projemizi Ege Üniversitesi'nin 'Biyobenzer Ürünler Mükemmeliyet Merkezi Projesi' kapsamında hayata geçireceğiz. Bilimsel ve altyapı potansiyelinden destek alarak büyük ölçüde yerel kaynaklarla sürdürülebilecek bir aşı geliştirme ve üretim altyapısı oluşturmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA 

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, aşı
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