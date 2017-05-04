Eczanelere ödenen reçete başı hizmet bedelinde artış

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında imzalanan ek protokolle, 2016'da yürürlüğe giren protokolün mali konularda enflasyon oranında artış yapılması düzenlemesi uyarınca, eczanelere ödenen reçete başı hizmet bedellerinde artış yapıldı.

SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, SGK ile TEB arasındaki mevcut "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" revize edildi.

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve TEB Başkanı Erdoğan Çolak tarafından imzalanan ek protokolle, 2016 yılında yürürlüğe giren protokolün mali konularda enflasyon oranında artış yapılması düzenlemesi uyarınca, eczanelere ödenen reçete başı hizmet bedellerinde artış gerçekleştirildi. Ayrıca SGK kapsamındaki kişilerin ilaç aldıkları eczanelerden, tıbbi malzemelerini de alabilmelerinin yolu açıldı.

"Tıbbi malzemeye erişim kolaylaştırıldı"

SGK Başkanı Bağlı, imza töreninde yaptığı açıklamada, TEB ile geçen yıl imzalanan protokolün her yıl enflasyon oranında bir güncellemeyi öngördüğünü hatırlatarak, ek protokol ile bunun gerçekleştirildiğini ifade etti.

Protokolle TEB ile SGK'nın ilk defa standartları, kapsamı, hesaplanması belirlenmiş bir sürecin içerisine girdiklerini belirten Bağlı, "Protokolün bizim için diğer bir önemli tarafı da ilk defa tıbbi malzemelerin eczacılar aracılığı ile sigortalılarımıza ulaşımının sağlanması ve bu konudaki usul esasların belirlenmesi." bilgisini verdi.

Düzenleme ile ülke geneline yayılmış eczaneler aracılığı ile vatandaşların tıbbi malzemeye erişiminin kolaylaştırıldığının altını çizen Bağlı, "SGK olarak vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bağlı, mutlak bir mutabakatla, iyi bir uzlaşıyla bugüne kadar sürdürülen diyalog kanallarını en etkin şekilde kullanarak protokolleri imza aşamasına getirdiklerini belirterek, bunda emeği geçenlere teşekkür etti.

"1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak"

TEB Başkanı Çolak da bir yıl önce SGK ile imzalanan protokolü yenilediklerini, protokolde gündeme alınan enflasyon oranındaki artışın 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere eczacılara yansıyacağını bildirdi.

Protokol gereğince medikal ürünlerin fiyat ve kalite açısından kontrolünün sağlanacağını aktaran Çolak, "Piyasanın bu geniş yelpazesinin hem SGK'ya katkı sağlayacak hem TEB üyelerine katkı sağlayacak biçimde düzenlenmesi, bizim açımızdan protokolü önemli kılan maddelerden birisiydi." açıklamasında bulundu. AA