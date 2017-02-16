  • 16 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Düzenli oruç perhizi yaşlanma etkilerini yavaşlatıyor

Bilim adamları bedeni düzenli aralıklarla ve belirli miktarda aç bırakmanın vücutta yaşlanma etkilerini azalttığını tespit etti.

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Düzenli oruç perhizi yaşlanma etkilerini yavaşlatıyor

Güney California Üniversitesinden bilim adamları 100 denek üzerinde yaptıkları araştırmada, altı ay boyunca bir tür "oruç perhizi" uygulanan katılımcıların sağlıklı kilo kaybının yanı sıra kan basınçlarının da düştüğünü gözledi.

Araştırmacılar, "(Deneklerin) vücut ağırlığı, kitle endeksi, genel yağ oranı, basen yağlanması, bel kalınlığı, büyük ve küçük tansiyon, kolesterol, (kanser ve şeker hastalığı riskini arttıran) insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) ve (vücutta iltihaplanmaya yol açan) c-reaktif protein değerlerinde belirgin düşüş olduğunu" saptadı.

Perhizin yan etkisi görülmedi

Söz konusu değerlerin normalin üzerinde olmasının vücutta yaşlanma etkilerinin artmasına yol açtığı, dolayısıyla perhizin yaşlanmayı yavaşlatabileceği ileri sürüldü.

Araştırmacılar perhizden en çok fayda sağlayanların obeziteyle ilişkili hastalık riskine açık bireyler olduğunu vurgularken, perhizin herhangi bir yan etkisinin olmadığı bildirildi.

Etiketler: oruç, perhiz, California
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