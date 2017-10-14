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'Dünyanın en önemli, en sağlıklı yiyeceği lahanadır'

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi.

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Dünyanın en önemli, en sağlıklı yiyeceği lahanadır

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi.

Türkiye’de önemli lahana üretim merkezlerinden olan Niğde'de "1. Lahana Festivali" düzenlendi. Bor Belediyesi ve Lahana Birliği tarafından Kaynarca İlkokulunda gerçekleştirilen organizasyonda, lahana sarması yarışması düzenlendi ve öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

Yoğun ilgi gören programa katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay bir lahana tarlasını gezerek çiftçilerle sohbet etti.

Daha sonra programda konuşma yapan Karatay, lahananın birçok hastalığı önlediğini kaydetti.

Lahananın kışın tüketilmesi gerektiğini belirten Karatay, şöyle konuştu:

"Dünyanın en önemli, en sağlıklı yiyeceği lahanadır. Doğal olarak ev turşusu yapıldığı zaman, camın içinde, turşu da en doğal probiyotiktir. Kışın bol bol lahana yiyin, bol bol lahana çorbası için, çocukları alıştırın bol bol lahana çorbası içsinler. O zaman hastalanmazsınız. Lahananın her türlü yemeğini yiyebilirsiniz. Ama lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzaymır olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler."

Üreticilerden Vedat Altınöz ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Böyle bir etkinliğe ihtiyacımız vardı. Yetiştirmesini çok iyi biliyoruz lahananın ama pazarlamada sıkıntı çekiyoruz. Bu sıkıntıyı da böyle etkinliklerle gidermeye çalışacağız. “ ifadelerini kullandı.

Etiketler: Prof. Dr. Canan Karatay, lahana, lahananın faydaları
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