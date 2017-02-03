DSÖ'den korkutan 'kanser' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her 6 kişiden birinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini, 2000 ile kıyaslandığında 2015 yılında kanserden ölenlerin sayısının yüzde 27,5 artış göstererek, 8,8 milyona çıktığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Kanserde Erken Teşhis Rehberi" raporunda, "Dünyada 2015 yılında 8,8 milyon insan kanserden öldü. Dünyada her 6 kişiden 1'i kanserden ölüyor." ifadesine yer verildi.

Raporda, "Dünyada her yıl 14 milyondan fazla insana kanser teşhisi konuyor. Dünyada her yıl kanser teşhisi konan kanser hastası sayısının 2030 yılına kadar 21 milyona çıkması öngörülüyor." uyarısı yapıldı.

"Kanserden ölümlerin ana nedeni teşhiste yaşanan gecikme" bilgisine yer verilen raporda, kanserde erken teşhiste, toplum bilincinin artırılması, kanser tedavisi için sağlık çalışanlarına ve sağlık merkezlerine yatırım yapılması ile kanser hastalarının güvenli ve etkili tedaviden yararlanmasının önemi vurgulandı.

DSÖ istatistiklerine göre, dünyada kanser nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000 ile kıyaslandığında, 2015 yılında yüzde 27,5 artış göstererek, 6,9 milyondan 8,8 milyona yükseldi.

DSÖ'ye göre, Türkiye'de 2000 yılında 89,4 bin kişi kanser nedeniyle yaşamını yitirirken, 2015 yılında bu sayı 103,7 bine çıktı.

Türkiye'de de kanserden ölenlerin sayısının 2000 ile 2015 yılları kıyaslandığında yüzde 16 artış gösterdiği belirtildi. AA