Dolar/TL güne yatay başladı

ABD'de dün açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,6'dan yüzde 3'e revize edilmesi, özel sektör istihdam verisinin beklentileri aşması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi açıklamalarıyla doların diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı yükselişe geçtiği görüldü.

Dün yurt içi piyasaların 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olmasının etkisiyle yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 3,4516'dan tamamladı. Dolar/TL, yatay seyrini bugün de sürdürerek 3,4500-3,4550 bandında dengelenirken, şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,04 değer kazancıyla 4,1105, sterlin/TL ise yüzde 0,23 azalışla 4,4570'ten işlem görüyor.

Analistler, Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle bugün yurt içi piyasaların öğlene kadar açık olacağını, küresel piyasalarda ise bugün ve yarın ABD'deki yoğun veri akışının kurların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.