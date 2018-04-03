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Doktorlar, kamu ve üniversite hastanelerinde çalışabilecek

Sağlık Bakanlığı, doktorların hem kamu hem de üniversite hastanelerinde çalışabilmeleri için kanun taslağı üzerinde çalışılıyor.

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Doktorlar, kamu ve üniversite hastanelerinde çalışabilecek

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, sağlık hizmeti sunumunda kaliteyi artırmak için teşvik edici sistemleri hayata geçireceklerini söyledi.

Hekimlerin çalışma koşulları hakkında mevcut düzenlemelerin yeni dönemde de geçerli olacağını vurgulayan Gümüş, "Ancak sağlık turizmi kapsamında kamu hastaneleri ile üniversite hastanelerindeki hekimlerin birbirleri arasında bir protokolle çalışabilmelerinin önünü açacağız" dedi.

Gümüş, "Örneğin bir üniversite hastanesindeki hekimimiz, ilaveten bir şehir hastanesinde çalışabilecek. Bunun parasını da ekstra alacak. Yani bugün hekimin döner sermaye olarak aldığının dışında sağlık turizmi gelirlerinin yarısının da personele dağıtılacağı bir kanun tasarını hazırladık" bilgisini verdi.

Özelde çalışan hekim, kamuda ameliyat yapabilecek

Gümüş, yeni dönemde hekimlerin haklarını daha fazla alabilecekleri bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Hekimlerin çeşitli haklara sahip olacaklarının altını çizen Gümüş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, esnek çalışma kamuda olacak. Gerektiğinde bir hastanemiz, özelden de bir hekimi çağırarak, hastanın ameliyatını yaptırarak, parasını ödeyecek. Bunun da önünü açıyoruz. Örneğin, beyin tümörü ameliyatı yapan bir hekimimiz var ve bir özel hastanede çalışıyor. Gerekli görülmesi halinde, hastanemizden kendisi çağrılacak ve ameliyatın maddi karşılığı ödenecek. Bu elbette ki kıtlık olan branşlarla alakalı olacak. Hekim havuzunu kamu lehine kullanacağız."

Kaynak: AA 

Etiketler: üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı, kamu hastanesi
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