Diyarbakır'da HIV taşıyıcısı kadının doğumuna girmeyen doktorlara soruşturma

DÜ Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, başhekimlikte düzenlenen basın toplantısında, 27 Aralık 2017'de Siirt'ten doğum için Diyarbakır'a gelen HIV taşıyıcısı 27 yaşındaki Ç.K'nin diğer hastaneler tarafından kabul edilmediğini, hastaya DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri yönetiminin sahip çıktığını söyledi.

Doğum zamanı gelen hastanın Kadın Doğum ve Jinekoloji Hastalıkları Kliniği'ne yatışının sağlandığını ve takibinin başlatıldığını aktaran Kadiroğlu, şöyle devam etti:

"Söz konusu tarihteki klinik icapçı öğretim üyesi hastayı sahiplenmemiş, tedavi ve takibini kabul etmemiş ve operasyona girmekten imtina etmiştir. Aynı gün gece saatlerinde hastanın doğum sancıları başlayınca bu hastalarda mutlak endikasyon olan sezaryen operasyonu için anabilim dalı başkan vekiline haber verilmiştir. Aynı zamanda operasyon için gerekli koruyucu ekipman da (bariyer malzemeleri) temin edilmiştir. Gece saatlerinde sezaryen ameliyatıyla 3 kilo 150 gram ağırlığında 51 santimetre boyunda canlı bir erkek çocuk doğurtulmuştur. Bebek gerekli tedbirler alınarak yenidoğan kliniğine yatırılmış ve gerekli koruyucu tedavi başlanmıştır."

Eline iğne batan asistan doktor tedavi altına alındı

Operasyon esnasında ameliyata giren asistan doktorun eline kaza eseri ameliyatta kullanılan sütür iğnesinin battığı bilgisini veren Kadiroğlu, durum fark edilir edilmez Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen tarafından asistanın tedavi sürecinin başlatıldığını belirtti.

Kadiroğlu, "Gerekli profilaktik üçlü tedaviye (Anti Retroviral tedavi) derhal başlanmış, asistan doktora tedavisine evinde devam etmek üzere istirahat verilmiştir." dedi.

Hasta bebeğiyle taburcu edildi

Ç.K'nin, doğumun ardından gerçekleştirilen tedavi sonrası bebeğiyle komplikasyonsuz şekilde 30 Aralık 2017'de taburcu edildiğini aktaran Kadiroğlu, hastayı kabul etmeyen hekimlerle ilgili de gereken işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Kadiroğlu, "Bu vakada tıbbi ve etik kurallara aykırı şekilde hastayı kabul etmeyen ve 2 gün boyunca klinik ve poliklinik işleyişini durduran sağlık hizmeti vermeyen klinikteki bazı hekimlerle ilgili hastane yönetimi gerekli tutanakları tutmuş ve Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Rektörlük bilgilendirilmiştir. İlgili tutanaklar Rektörlüğün talimatıyla 29 Aralık 2017'de gerekli soruşturmanın yapılması için Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderilmiş, soruşturma bugün başlatılmıştır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA