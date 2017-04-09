Dişlerimizi fırçalarken yaptığımız hatalar

Diş fırçalama alışkanlığının bazı kişiler için kökleşmiş alışkanlıklardan biri olduğunu belirten uzmanlar, bireylerin diş fırçalama esnasında yaptıkları basit hatalar ile dişe ve diş etine daha çok zarar verdiğini söyledi. Diş eti hastalıklarından korunmak ve diş çürüklerini önlemek için dişlerin günde en az iki kez fırçalanması gerektiğini belirten Diş Hekimi Metin Ayan, yapılan en temel hatanın fırça seçiminden kaynakladığını söyledi. Ayan “Diş fırçası seçimi dikkat edilecek en önemli husustur. Diş fırçası ağız genişliğine uygun yapıda olmalıdır. Örneğin kişi ağzını geniş bir şekilde açmakta zorlanıyorsa, seçilecek diş fırçasının baş kısmı büyük olmamalıdır.Diş fırçası rahat fırçalamaya imkân vermelidir” dedi.

Diş fırçalamaya başlamadan önce fırçanın ıslatılmasının da en temel hatalardan biri olduğuna dikkat çeken Ayan, “Fırçayı ıslatmadan üzerine fındık büyüklüğü kadar diş macunu uygulamak temizlik için yeterlidir. Diş fırçası diş ve diş eti birleşimine yerleştirilmeli hafif baskı ile üst çenede aşağı doğru, alt çenede yukarı doğru süpürme şeklinde dairesel hareketle fırçalama yapılır. Dişlerin temiz ve beyaz görünmesi için yapılan baskı ve sert fırçalama hatası ise, diş etlerinde ciddi tahrişe yol açarken, diş minelerini de aşındırır” diye konuştu.