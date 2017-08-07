  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Diş eti çekilmesi ve kanaması neden olur?

Diş eti çekilmesi ve kanaması neden olur?

Diş eti çekilmesinin ve kanamasının sebebi nedir? Diş eti çekilmesinin belirtileri nelerdir?

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Diş eti çekilmesi ve kanaması neden olur?

Diş eti çekilmesinin ve kanamasının sebebi nedir? Diş eti çekilmesinin belirtileri nelerdir? Diş eti çekilmesinin tedavisi nasıl olur? Sağlıklı diş etinin özellikleri nelerdir? Diş hekimi Serdar SÜTÇÜ merak ettiğiniz soruları yanıtlıyor...

Etiketler: diş, diş eti çekilmesi, diş eti kanaması, diş tedavisi
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