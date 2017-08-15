  • 15 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.53
    EURO 4.151
  • BIST 109537.36
    ALTIN 144.62
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Diş beyazlatma tedavisinde bilinmesi gerekenler

Diş beyazlatma tedavisinde bilinmesi gerekenler

Prof Dr. Ömer Kutay, işlem gören hastaların iki hafta boyunca renklendirici içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durması gerektiğini belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diş beyazlatma tedavisinde bilinmesi gerekenler

Prof Dr. Ömer Kutay, ‘bleaching’ olarak ta bilinen diş beyazlatma tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kutay, hastaların diş beyazlatma işlemini genellikle diş taşı ve plak temizliğiyle karıştırdığının altını çizerek, “Diş beyazlatmanın amacı uygulanan beyazlatma ajanıyla dişin kendi ana rengini açarak diş renginin değiştirilmesidir.Öncelikle hastanın varsa diş taşları temizlenip dişlerin üzerindeki plak uzaklaştırılır. Dişler beyazlatma ajanın uygulanmasına hazır hale getirilir. Diş etlerine ışıkla sertleşen koruyucu uygulanır. Diş etleri korumaya alınır” dedi.Uygulamadan sonra dişlere bleaching kimyasal ajanı uygulandığını belirten Kutay şunları aktardı: “Bu kimyasal ajan hidrojen peroksittir. İçerisindeki asit ile dentin kanalları açılarak kimyasaldaki oksijen kanallardan geçerek dişin rengini açar.Uygulanan ajanın markası ve içeriğine göre aktif etmek için lazer kullanılabilir, ya da sadece sürülerek beklenebilir. İşlem markaya göre 20-40 dakika sürmektedir. Hastanın istediği beyazlatmanın oranına göre birkaç seans daha planlanarak uygulanır. Tedavi sonrasında ortalama 2-4 ton renk açılabilir”.

“Doktor kontrolünde yapılmalı”

Prof Dr. Ömer Kutay beyazlatmanın iki yolla yapılabildiğini belirtti.

Kutay, “Ofis bleaching dediğiniz yani doktor kontrolünde yapılan beyazlatma ve home bleaching (evde yapılan beyazlatma)şeklinde 2’ye ayrılır. Evde uygulanan beyazlatma genelde hekimler tarafından tercih edilmemektedir. Hasta evde beyazlatma işlemini doğru uygulamaması gibi durumlarda aşırı hassasiyet ya da tam istenilen beyazlığa ulaşamama gibi sonuçlar oluşabilir. O yüzden en güvenilir olanı klinikte doktor kontrolünde yapılan beyazlatma işlemidir” şeklinde konuştu.

Prof Dr Ömer Kutay, şu uyarılarda bulundu: “Hastalar işlem sonrası iki hafta boyunca renklendirici içeren besin ve içecekler salça,çay gibi renk verebilecek besinlerden uzak durulması gerekmektedir. Beyazlatma Sonrası hassasiyeti önleyici beyazlatma etkisi olan macunlar önerilebilir”. İHA

Etiketler: Diş beyazlatma tedavisi, diş beyazlatma, diş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SAĞLIK HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER