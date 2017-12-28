D vitamini bağışıklığı güçlendiriyor, kanserden koruyor

D vitamini yüzde 95 oranında güneşten sağlanıyor, vitaminin eksikliği tüm dünyada artık küresel bir salgın olarak kabul ediliyor. Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre D vitamini eksikliği yüzde 50, D vitamini yetersizliği ise yüzde 20 oranında.

D vitamini eksikliğinin başlıca nedeni insanların güneşten yeteri kadar faydalanmaması.

Uzmanlar, saat 11 ile 15 arasında, bacakların, kolların ve yüzün, koruyucu krem sürülmeksizin güneşte bırakılmasını öneriyor.

D vitamininin eksik olması kadar, fazlası da zararlı. Doktora danışmadan D vitamini içeren ilaçlar kullanmak tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

TRT Haber