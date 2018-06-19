Corona virüsü Ortadoğu'da can almaya devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suudi Arabistan'da 4,5 ayda ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromunun (SARS) farklı bir türü olan Corona virüsüne (MERS-CoV) yakalanan 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cenevre merkezli örgütün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da 12 Ocak-31 Mayıs 2018 tarihlerinde 23 kişinin Corona virüsünden hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, ölüm vakalarının Hafr el-Batın, Riyad, Cidde ve Necran şehirlerinde yaşandığı da açıklandı. Söz konusu dönemde 75 kişide virüs tespit edildi.

Yeni ölüm vakalarıyla birlikte Eylül 2012'den bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 790'a yükseldi. 840'ı Suudi Arabistan'da olmak üzere 2 bin 220 kişide virüsün tespit edildi.

Suudi Arabistan başta olmak üzere, Ortadoğu ülkelerinde görülen virüs, akciğer ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün, uzun süreli yakın temasla bulaştığı belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüse karşı henüz koruyucu aşı veya ilaç tedavisi bulunmuyor.

Kaynak: AA