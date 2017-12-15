Çölyak hastalarına müjde: SGK'nın ödemeleri artırılıyor, rapor süreleri uzuyor

Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine ilişkin kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyon Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, yaptığı açıklamada, Komisyonun çalışmaya başladığı bugüne kadar birçok akademisyen, uzman, çölyaklıların kullandığı glutensiz ürünlerle ilgili firma temsilcilerini, sivil toplum örgütleri ve hastaları dinlediğini belirtti.

Glutensiz ürünlerin çölyak hastaları için kolay ulaşılabilir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Tamer, Şanlıurfa ve Bursa'ya giderek, hastaların ve ailelerin sorunlarını dinlediklerini, bölgede üretici firma ve bu alanda kurulan derneklerle de bir araya geldiklerini anlattı.

Saha çalışmalarıyla çölyaklı hastalar ve ailelerin ne tür zorluklar yaşadığını tespit etmeye çalıştıklarını bildiren Tamer, komisyon çalışmalarının 19 Aralık'ta tamamlanacağını söyledi.

Daha sonra hazırlanan raporun Meclis Başkanlığına sunulacağına dikkati çeken Tamer, şöyle konuştu:

"Raporumuzu sunduktan sonra da biz bunun peşini bırakmayacağız. Ben bir fahri çölyak dernek başkanı gibi bu konuyu takip etmeye devam edeceğim. Komisyonumuzun çalışmasında önemli kazanımları da oldu. Çölyak hastalarıyla bazı güzel haberleri paylaşmak istiyorum. Çölyak hastalığında, 1 yıl süreli raporlar düzenleniyor. SGK bu raporun geçerlilik süresini iki yıla çıkaracak ve kişilerin durumu ve yaşına göre 46 ile 120 lira arasında verilen ücretler de artırılacak. Bu hastaların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından destek ücretleri PTT'ye aktarılıyor. PTT şubelerinde yoğunluktan paraların çekilmesi esnasında sıkıntılar yaşanıyor. Burada da güzel bir haberimiz var. PTT çölyak hastaları için özel kart çıkaracak ve sıra bekleme sorunları ortadan kalkacak. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'ten, kargo ücretlerinde özel günlerde yapılan yüzde 20'lik indirimin çölyak hastaları için bütün yıl yüzde 35 olarak yapılması sözü aldık. PTT çölyak hastalarına önemli bir katkı yaptı. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA