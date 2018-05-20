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Çölyak hastaları için pedal çevirdiler

Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği, çölyak hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve yaşam alanlarını genişletmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

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Çölyak hastaları için pedal çevirdiler

Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından "Glutensiz Yaşama Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 bisikletçi Köprübaşı mevkisinde toplandı.

Tekirdağ Hükümet Caddesi'nde pedal çevirmeye başlayan grup, sahil dolgu alandan devam edip Yelken ve İhtisas Kulübü'ne ulaşarak turu tamamladı.

Dernek başkanı Bahar Ayşegül Yılmaz, etkinliğin çölyak hastaları hakkında farkındalık oluşturmak için düzenlendiğini söyledi.

Yılmaz, çölyakın bir hastalık değil yaşam şekli olduğunu, tek tedavinin glutensiz beslenmeden geçtiğini ifade ederek, "Toplumsal yaralarımızdan birisi olan çölyak hastalığı duyarlılığını, varlığını hissettirmek ve hastaların üzüntülerini bir nebze de olsa hafifletmek istedik. Belki sizler için küçük ama çölyak hastaları için 'Glutensiz Yaşama Pedal Çevir' etkinliği çok anlamlı olacak. Onları sevindirerek kalplerinde hoş bir seda bırakmış olacağız" dedi. 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak raporla tespit edilen 68 bin ile 70 bin arasında çölyak hastası olduğunu dile getiren Yılmaz, dernek olarak yaptıkları etkinliklerle bu insanların sesini duyurmaya ve onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

Dernek Başkanı Yılmaz tur sonunda çölyak hastaları adına, bisiklet sürücülerine teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: gluten, çölyak
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