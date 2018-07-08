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Çok oturmak ölüm riskini artırıyor

Çok oturmanın, egzersiz yapılıyor olsa bile 13 hastalıktan ölüm riskini artırdığı açıklandı.

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Çok oturmak ölüm riskini artırıyor

Amerikan Kanser Topluluğu’nun yaptığı araştırma, günde 6 saat veya daha fazla oturan kişilerin erken ölüm riskinin, 3 saatten az oturanlardan yüzde 19 daha fazla olduğunu gösterdi.

Araştırmada, çok oturmanın, kanser, kalp rahatsızlığı, inme, diyabet, kronik obstrüktif pulmoner hastalık, akciğer ve karaciğer rahatsızlığı, ülser veya bir diğer sindirim sistemi rahatsızlığı, Parkinson, Alzaymır, merkezi sinir sistemi ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarından ölüm riskiyle bağlantısı olduğu, ayrıca intihar olasılığını artırdığı gözlendi.

Alpa Patel liderliğindeki araştırmada 128 bin kadın ve erkeğin verileri incelendi.Araştırma başladığında kronik rahatsızlığı olmayan bu kişilerden yaklaşık 49 bininin, takip edildikleri 21 yıl süresince hayatını kaybettiği belirtildi.

"Ne kadar az oturursanız sizin için o kadar iyi"

Patel, çok oturmanın kanserden ölüm riskini yüzde 10 artırdığını, ölüm riskinin kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında yüzde 60'a yükseldiğini aktardı.

"Ne kadar az oturursanız sizin için o kadar iyi" diyen Patel, bir saat oturduktan sonra 2 dakika ayakta durmanın veya hafif bir aktivitede bulunmanın, kolestrol, kan şekeri ve tansiyonu olumlu etkilediğini söyledi. 

Kaynak: AA

Etiketler: sağlık, ölüm, çok oturmak, Amerikan Kanser Topluluğu
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