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Buradasınız : » » 'Ciltten gelen sinyaller hastalık habercisi olabilir'

'Ciltten gelen sinyaller hastalık habercisi olabilir'

Bazı rahatsızlıkların ciltten sinyal verdiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, ciltten gelen sinyallere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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Ciltten gelen sinyaller hastalık habercisi olabilir

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Cildiniz aşırı kuruluk nedeniyle pul pul dökülüyorsa A vitamini eksikliği söz konusu olabilir. Çünkü A vitaminin yetersiz alınması ciltte kuruluğa neden olur. Bu nedenle A vitamini içeren besinler, çinko, E vitamini ve Omega-3 yağ asidi takviyesi cildinizi nemlendirecektir. Sigara kullanımının da uzak durmalısınız. Kışın günde en az 2 litre su tüketmelisiniz” dedi.

Demir eksikliği ve kansızlık cildin soluk görünmesinin nedenlerinden bazıları olduğunu ifade eden Dr. Ertek, “Bu nedenle bu rahatsızlıklara karşı tedbirinizi almanızda fayda var. Dengeli bir şekilde beta karoten içeren portakal, karpuz, domates gibi yiyecekleri tüketmeniz cildinizin daha sağlıklı, canlı ve renkli görünmesine yardımcı olur. Muhtemelen ya bağışıklık sisteminiz zayıf ya da B vitamini eksikliğiniz söz konusu. Sağlıksız beslenme, demir eksikliği ve D vitamini eksikliği bağışıklığın azalmasına sebebiyet verebilir. Uçuk esas stres ve psikolojik bozukluk nedeniyle de oluşabilir. Sonuçta stres, üzüntü, endişe, korku immun sistemini bozup, olumsuzlukları cildimize yansıtıyor. Bu nedenle stresten uzak olmanızda fayda var” diye konuştu.

Dr. Ertek, “Çeşitli hastalıklar nedeniyle tırnak kırılmaları söz konusu olacağı gibi minerallerin azlığı durumunda da tırnaklarda soyulma, kırılma gibi problemler gözlemlenebilir. Vücut sağlıklı tırnaklar için kalsiyum, magnezyum, D vitamini ve çinkoya gereksinim duyar. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde, süt ürünlerinde, kuruyemişlerde bulunur. Güzel, göz alıcı tırnaklar için güneş ışığı ve zeytinyağı tüketimi de önemlidir” açıklamalarında bulundu

Etiketler: Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, cit sağlığı
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