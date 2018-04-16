Büyük şehirlerdeki kirlilik alzheimer riskini artırıyor

Büyük şehirlerdeki kirlilik, çocuklarda ve genç yetişkinlerde alzheimer hastalığı riskini artırıyor.

Montana Üniversitesi'nden bilim adamları yaptığı araştırmada, Meksika'nın başkenti Mexico'da, 11 aylık bebekten 40 yaşındaki yetişkine kadar 203 kişinin otopsileri inceledi.

Araştırmada, alzheimer başlangıcına ve ilerlemesine sebep olan iki sıra dışı proteinin izi bulundu. Otopsileri incelenen kişilerin yüzde 99,5'inde hastalığın ayırt edici özellikleri görüldü.

Yaşamları boyunca partikül-madde kirliliğine maruz kalan genç şehirlilerin beyinlerinde hiperfosforile tau ve beta amiloid proteini seviyelerinin yüksek olduğunu tespit eden bilim adamları, bir yaşından küçük bebeklerde bile hastalığın erken evrelerinin izlerine rastladı.

Sonuçları "Journal of Environmental Research" dergisinde yayımlanan araştırmada, ayrıca alzheimer hastalığının iyi bilinen genetik risk faktörü Apolipoprotein E (APOE 4) de bulundu.

Uzmanlar, bulguların, hastalığın çocuklukta başladığını, yaş ilerledikçe APOE 4'ün durumu ve partikül kirliliğine maruz kalmayla bağlantılı ilerlediğini gösterdiğini keşfetti.

Araştırmada, ayrıca APOE 4 taşıyıcılarında intihar olasılığının APOE 3 taşıyıcılarına oranla yüzde 4,92 yüksek olduğu gözlendi.

İlk kez 1906 yılında Alman bilim adamı Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olan alzheimer hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi yok.

Dünyada yaklaşık 50 milyon alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor. 2050 yılına kadar bu sayının 135 milyona yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: AA