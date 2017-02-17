Burun tıkanıklığı deyip geçmeyin

Burun tıkanıklığı, ilaçlara rağmen geçmiyorsa dikkatli olmak gerekiyor.Sinüzite, akciğer ve kalp hastalıklarına neden olabiliyor. <span class="detTarih" itemprop="datePublished">17 Şubat 2017 Cuma 17:30</span> <ul class="dpSosyal"> <li> <a href="" class="trtFbShare"><img src="/static/images/facebook-detay.png" height="32px" alt="facebookta paylaş"></a> </li> <li><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://www.trthaber.com/haber/saglik/burun-tikanikligi-deyip-gecmeyin-299609.html" data-url="http://tinyurl.com/hbyj89m" data-via="trthaber" target='_blank'><img src='/static/images/twitter-detay.png'></a></li> <li> <a href="https://plus.google.com/share?url=http://www.trthaber.com/haber/saglik/burun-tikanikligi-deyip-gecmeyin-299609.html" target='_blank'><img src="/static/images/google-detay.png" alt="Share on Google+"/></a> <!--<div class="g-plusone" data-size="tall" data-annotation="inline" data-width="120"> <img src='/static/images/google-detay.png'> </div>--> </li> </ul> <div class="detTextSize"> <span class="up"><a href="#" class="increaseTextSize"><img src="http://www.trthaber.com/static/images/textsize-up.png" alt="yazıyı büyüt"/></a></span> <span class="down"><a href="#" class="decreaseTextSize"><img src="http://www.trthaber.com/static/images/textsize-down.png" alt="yazıyı küçült"/></a></span> </div> <!--<div class="dpTools"> <a href="" class="email SendAdvice">E-posta gönder</a> <a href="" class="print printButton">Çıktı al</a> </div>--> </div> <div class="lb"> <div class="detPaylas cf"> <!--<div class="ara"></div> --> </div> <div class="detRes"> <img itemprop="image" width="660" height='365' src="http://www.trthaber.com/resimler/696000/696903.jpg" alt="Burun tıkanıklığı deyip geçmeyin"/> </div> <div class="detYazi cf"> <div class="editorPart blackle" id="trtdty" itemprop="articleBody"> <p> <iframe height="420" src="http://www.trthaber.com/video_siteneekle.php?id=32425&video=1&baslik=1&spot=1&tarih=1" width="665">