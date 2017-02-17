Burun tıkanıklığı deyip geçmeyin

Burun tıkanıklığı, ilaçlara rağmen geçmiyorsa dikkatli olmak gerekiyor.Sinüzite, akciğer ve kalp hastalıklarına neden olabiliyor.
<span class="detTarih" itemprop="datePublished">17 Şubat 2017 Cuma 17:30</span>
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