Bu içecek vücudunuzun bir numaralı kalkanı

Kökeni Kafkas Dağlarında yaşayan topluluklara dayanan ve günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde tüketilen kefir kısaca fermente süttür.

Kefir yüksek derecede B12 vitamini, kalsiyum, magnezyum, K2 vitamini, biotin, folik asit, enzimler ve probiyotik içerir.

KEFİR NEDİR?

Kefir tanelerden oluşan bir çeşit süt içeceğidir. Kafkas orijinli olduğu söylenir. İlk kez Türkler tarafından yapılmıştır. Türkçe olarak ‘kef’ yada ‘keyf’ kelimesinin kökeninden türemiş bir sözcüktür. Keyif verir anlamında bir kelimedir. Laktik asit ve etil alkol fermantasyonlarının birlikte gerçekleşmesiyle oluşan bir içecektir.

KEFİRİN FAYDALARI

Mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelir: Kefirin içerdiği vitamin ve mineraller, bağırsak ve mide de oluşan zararlı bakterileri öldürür ve bu organların hastalığa yakalanma riskini azaltır. Bunun yanı sıra hazmı kolaylaştırır, kabızlık, basur gibi sorunların çözümünde etkilidir.

Depresyondan koruyor: Kefir triptofan aminoasidi ve B vitamini içeriğiyle sinirleri yatıştırıcı ve depresyonu azaltıcı etkisi olan mucizevi bir içecek. Gevşeme ve uyku verici özelliğiyle gece rahat uyumaya yardımcı oluyor.

Çocukları gelişimine katkı sağlar: Özellikle Kafkas ve Rusya coğrafyasında ufak yaşta tüketilmeye başlanır. Çocuğun gelişimine katkı sağlar, kemikleri güçlendirici etkisi vardır, gelişmeyi hızlandırır ve çocukların sağlıklı büyümesini sağlar.

Enfeksiyonlara karşı etkilidir: Bağışıklık sitemini güçlendirdiğinden dolayı hastalıklara karşı korunma sağlar, en çok enfeksiyon hastalıklarına karşı etki gösterir.

Kansere yakalanma riskini azaltır: Kefir kanser hastalıklarında kullanılan bir şifa kaynağı değildir. Daha çok bağırsak kanserinin oluşmasını engeller veya bu hastalıktan korur. Bağırsak kanserine daha çok çalışmayan ve asli görevlerini yerine getiremeyen bağırsaklar yakalanır, düzenli olarak kefir kullanımı bunu engeller. Çünkü kefir, antibakteriyel özelliğinden dolayı bağırsaklarda ur, kist ve zararlı bakterilerin oluşmasını engeller.

Uykusuzluk problemini çözer: Herhangi bir nedenden dolayı uykusuzluk sorunu yaşayanlara yardımcı olur. Akşamları yatmadan önce içilen bir büyük bardak kefir, rahat bir uyku almanızı sağlar.

Zayıflamaya yardımcı olur: Kilo sorunu daha çok bağırsakları düzenli bir şekilde çalışmayan kişilerde görülür. Kefir bağırsakların mükemmel bir şekilde çalışmasını sağladığı için zayıflamak isteyenlerin en çok başvurması gereken besinler arasında yer alır. Sabah ve akşam içilen bir büyük bardak kefir yeterlidir.

Cilde faydası vardır: Kefirin içerdiği besinler cilt için faydalıdır, bunun için Kafkaslar bölgesinde çok farklı kullanımı arasında cilt maskesi olarak da kullanılır. Kefir ciltte yaşlanmadan kaynaklanan kırışıklıkları giderir ve hücrelerin canlı kalmasını sağlar. Cildin güzel görünmesini sağlar. Kefirle yapılan yüz maskelerine ayrıca çilek ve benzeri besin maddeleri de karıştırılarak maksimum verim alınır. Bütün bunların dışında kuru ciltlere uygulandığında cildin nemlenmesini sağlar, kurumadan kaynaklanan bir sorunu kökünden çözer.

Saç bakımında Kefir: Kefir saç bakımında da kullanılmaktadır. Fakat etkili olması için kefirin doğal olması gerekir. Saçlara uygulanan kefir bu şekilde bir saat bekletilir ve bir saat sonra saçlar klasik yollarla yıkanır. Kefirin içerdiği zengin derecedeki Kalsiyum, Potasyum, ve E, C, B vitaminleri zayıflayan saç köklerini kuvvetlendirir ve saçta meydana gelen tahribatın giderilmesine yardımcı olur.

Karaciğere faydalıdır: Kefirin kanı temizleme özelliği dolaylı olarak karaciğer ve kalbe faydalıdır. Bilindiği gibi temizlenen kan damlarda yaşanabilecek sorunları minimuma indirir. Böylece bu durum kalbe ve karaciğere fayda sağlar.

İŞTE TARİFİ...

Malzemeler: 1 litre süt, 30 gr kefir tanesi (1 yemek kaşığı), cam kavanoz, plastik süzgeç.

Hazırlanışı: 1 litre sütü kaynatın. Üzerinde oluşan kaymağı alın. Metal olmayan bir kapta oda sıcaklığına getirilen süte (20 derece) kefir tanelerini ilave edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Kabın üzerini temiz bir bez ile kapatın. 20-25 derece kalacak şekilde karanlık bir yerde sütü bekletin. Ortalama 48 saat sonra süt pıhtılaşır. Mayalanmış sütü plastik bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek kefirinizi elde edin. Süzgeçte kalan kefir tanelerini tekrar maya olarak kullanabilirsiniz. Buzdolabında saklayacağınız kefiri iki gün içerisinde tüketmelisiniz.