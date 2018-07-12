Böbrek ve şeker hastalarına yaz aylarında su tüketimi uyarısı

Sivas Numune Hastanesi Dahiliye Uzmanı Gülşah Altun, sıcak havalarda sıvı alımının önemli olduğunu söyledi.

Yaz aylarında sıcakla beraber vücuttan su atılımının da artacağına işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Bu aylarda sıvı alımının da artırılması gerekmekte. Özellikle şeker ve böbrek hastalarının da tuz oranı azaltılmalı, su oranı ise artırılmalıdır. Kadınlarda günlük 1,5-2 litre, erkeklerde ortalama 2-2,5 litre su tüketilmesine ve bunun tüm güne yayılmasına dikkat edilmelidir."

"Her yarım saatte 1 su bardağı fazla su tüketilmelidir"

Altun, sıvı alımında gazlı içecekler yerine mineral dengesi olan soda ve taze sıkılmış meyve suları tercih edilmesi gerektiğinen değinerek, şunları kaydetti:

"Aşırı kahve ve çayın idrar söktürücü etkisi olacağı için sıcak havalarda tüketimi azaltılmalıdır. Susamayı beklemeden su tüketilmeli ve dışarıda kalınan her yarım saat için ortalama 1 su bardağı fazla su tüketilmelidir.

Özellikle şeker hastaları ana ve ara öğüne dikkat etmelidir. Ana ve ara öğünlerde kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşüren, işlenmiş buğday ürünleri, pirinç, bol şekerli meyveler, gofret, bisküvi gibi glisemik indeksi yüksek yiyecekler yerine glisemik indeksi düşük bakliyatlar, ceviz, fındık, yoğurt gibi gıdaları seçmelidir.

Süt ve yoğurt ürünleri elektrolit dengesizliğini önlediği için bolca tüketilmelidir. Kızartma yerine haşlama ya da fırında pişirme, tuz yerine taze kekik, nane, maydanoz, dere otu gibi yeşillikler tercih edilmelidir.

Akşam yemeği saati geç olmamalıdır. Tokluk hissinin algılanması 15-20 dakikayı bulacağı için yiyecekler yavaş ve fazla çiğnenerek tüketilmelidir. Meyveler özellikle yeşil yapraklı sebzeler antioksidan özellik taşıdığı için güneşin zararlı etkilerinden korunmada yardımcı olacaktır.

Özellikle sıcak havalarda şeker ve böbrek hastalarının kullandıkları ilaçları vaktinde ve düzenli kullanmaya özen göstermeleri gerekmektedir."

Kaynak: AA

