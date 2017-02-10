Bitkisel hayattan robotik rehabilitasyonla çıktı

İzmir'de motosikletiyle trafik kazası geçiren 18 yaşındaki Mustafa Sakınlı, omuriliği zedelenince girdiği bitkisel yaşamdan 65 gün sonra çıktı, tedavi ve robotik rehabilitasyon yöntemi ile yeni yaşamına ilk adımı attı.

Ödemiş ilçesinde çiftçilik yapan ailesiyle yaşayan Mustafa Sakınlı, 15 ay önce arkadaşının kullandığı motosikletle trafik kazası geçirdi.

Kaza sırasında başından yaralanan ve omuriliği zedelenen Sakınlı, sağlık ekiplerince önce ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Doktorlarının "her şeye hazırlıklı olun" dediği Ödemiş'teki hastaneden Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Sakınlı, yoğun bakım servisinde 65 gün bitkisel hayatta kaldı.

Serviste görevli bir hemşirenin elini tutarak ilk tepkisini 60 gün sonra veren Sakınlı, 5 gün sonra, 2016 yılının Ocak ayında bitkisel hayattan çıktı ancak omuriliği zedelendiği için konuşma ve hareket etmekte güçlük çekti, yürüyemedi.

Aynı hastanenin beyin ve fizik tedavi bölümlerinde aylarca tedavi gördükten sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, haftada 3 gün robotik cihazla çalışmaya başladı ve 2 haftalık tedavinin ardından yeni yaşamına ilk adımını attı.

Annenin evlat sevinci

Anne Yasemin Sakınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun arkadaşıyla gezmeye giderken kaza yaptığını ve kafasını direğe çarptığını, iki aydan uzun bir süre hiçbir şeye tepki vermediğini anlattı.

Yoğun bakımda görevli bir hemşirenin oğlunun parmaklarını oynattığını, elini sıktığını söylediğini ifade eden Sakınlı, "Hastanede hep 'oğlunuz ölecek' gibi konuştukları için hemşirenin söylediklerini inandırıcı bulmadık ama 5 gün sonra gözlerini açmış. Doktorlar kazadan sonra artık her şeye hazırlıklı olmamızı istemişlerdi. Bitkisel hayattan çıktığına inanamadım, şimdi robotla yürüdüğünü görünce çok mutlu oluyorum. Çünkü uyansa bile oğlumun yürüyebileceğini hayal edemiyorduk." diye konuştu.

Doktorlar şimdi yürümesi için çalışıyor

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Robotik Rehabilitasyon Birim Sorumlusu Doç. Dr. Hikmet Koçyiğit ise Mustafa Sakınlı'nın 15 ay önce trafik kazası geçirdiğini, belinde oluşan kırık nedeniyle omuriliğinin zedelendiğini kaydetti.

Bitkisel hayatta 2 aydan fazla kalan hastanın uyandığında da omurilik zedelenmesine bağlı olarak bacaklarında felç söz konusu olduğu bilgisini veren Koçyiğit, robotik rehabilitasyon yöntemine başvurduklarını anlattı.

Sakınlı'nın uzun ve zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini aktaran Koçyiğit, "Şimdi yürüyüşünü kazandırmaya çalışıyoruz. Önemli kas gruplarında gelişme tespit ediyoruz." dedi.

Koçyiğit, cihazdaki simülatörün de Mustafa Sakınlı'ya yeni hayatı için motivasyon sağladığını dile getirdi.

Bir evlenmek bir de Fener maçına gitmek istiyor

Bitkisel hayattan çıkıp yürümeye çalışan Mustafa Sakınlı ise kazayı hiç hatırlamadığını, gözlerini aylar sonra hastanede açtığını belirtti.

Şimdi yaşamaktan ve hareket etmekten çok mutlu olduğunu vurgulayan Sakınlı, "Bundan sonra yürümek, işimin başına geçmek isterim. Bir de sevdiğim var, onunla evleneceğim. Fenerbahçe'yi de çok seviyorum, yürüdüğümde maçını izlemeye gideceğim. Ayrıca Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum, ona da selamlarımı gönderiyorum." dedi.