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Bilim dünyası yine bir ilke imza attı

İnsan deri hücrelerinin, kök hücre durumuna getirilmeden doğrudan motor nöronlara dönüştürüldüğü bildirildi.

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Bilim dünyası yine bir ilke imza attı

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde, insan deri hücrelerinin, kök hücre durumuna getirilmeden doğrudan motor nöronlara dönüştürüldü.

Ayrıntıları "Cell Stem Cell" dergisinde yayımlanan tekniğin, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde geliştirildiği belirtildi.

Teknikle, 20'li yaşlarının başındakilerle 60'larının sonundaki sağlıklı yetişkinlerden alınan deri hücreleri, kök hücre haline getirilmeden doğrudan motor nöronlara dönüştürüldü.

Bilim adamları, teknik sayesinde insan sinir sistemine ait motor nöronların laboratuvar ortamında incelenebileceğini ifade ediyor.

Ayrıca tekniğin, amiyotrofik lateral skleroz gibi motor nöron hastalıklar hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağlaması ümit ediliyor.

Etiketler: İnsan deri hücreleri, Bilim dünyası
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