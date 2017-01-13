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Bilim adamları, yaşlanmayla ilgili protein keşfetti

Bilim adamları, yaşlanmayla ilgili hücresel saate ince ayar yapan bir protein keşfetti.

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Bilim adamları, yaşlanmayla ilgili protein keşfetti

Scripps Araştırma Enstitüsünden (TSRI) araştırmacılar, TZAP adı verilen proteinin, kromozom uçlarını koruyan DNA parçaları telomerlerin, ne kadar uzun olabileceğini belirlediği ve kromozom uçlarını bağladığını bildirdi.

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmada, TZAP'ın, telomerlerin çok uzamaması temin eden bir süreci yönettiği keşfedildi.

Telomerlerin uzunluğu, vücutta hücrelere ömür biçmesi açısından büyük önem taşıyor, dolayısıyla yaşlanma ve kanser gibi kritik süreçlerde belirleyici bir rol üstlendiği biliniyor.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Profesör Eros Lazzerini Denchi, keşif için "Telomerler, bir hücrenin saatini temsil ediyor. Belirli uzunlukta telomerlerle dünyaya gelirsiniz, bir hücre her bölündüğünde telomerden küçük bir parça kaybediyor. Telomer çok kısaldığında hücre artık bölünemiyor. Bu protein, telomer boyunun üst limitini belirliyor." ifadesini kullandı.

Araştırmaya, Amerikan Kanser Topluluğu, İsveç Uluslararası Araştırma Konseyi ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin destek verdiği belirtildi.   AA

Etiketler: bilim adamları, yaşlanma, protein, kromozom, kanser
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