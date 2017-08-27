Bilgisayar bağımlılığının ilacı bilgisayar eğitimi

Bilgisayar teknolojilerinin hayatımızın her alanına yayılmasıyla birlikte öğrenme ve uygulama alanları geçtiğimiz onyıllara göre oldukça farklı özellikler taşıyor. Dolayısıyla çocukların zihinleri de farklı gelişiyor. Uzmanlar, yeni çağın nesillerini yetiştirirken çocuğun doğasına, ruhsal yaşamına uygun, doğru ve sağlıklı bir eğitim verilmesinde bilişim-bilgisayar öğretmenlerine büyük görev düştüğüne işaret ediyor.

Prof. Dr. Servet Bayram, bilişim ve teknoloji ile doğrudan bağlantılı yeni mesleklerin değerinin her geçen gün arttığına işaret ederek dijital çağın, günümüz ve geleceğimize ait değerleri şekillendirip değiştirdiğini vurguladı.

Zihinsel ve Duygusal Gelişim

Günümüzde çocukların, eğlenme, oyun, ders çalışma gibi aktivitelerini bilgisayar ve tabletlerle gerçekleştirdiğini ve bu cihazları sınırsız kullanmayı istediklerini ifade eden Servet Bayram, bu durumda bağımlılık seviyesinde bir takım sorunların ortaya çıktığını, dikkat-algı, odaklanma, ders çalışma arzusu ve motivasyonla ilgili olumsuzluklara yol açtığını anımsattı. Prof. Dr. Bayram, “Bu cihazların uzman kontrolünde doğru ve etkin bir şekilde nasıl kullanılması gerektiğinin öğretilmesi önemli bir eğitim sorunu olarak karşımızda durmaktadır” diye konuştu.

Anaokulu döneminde başlayan robotik, kodlama, Maker ve STEM çalışmalarının çocukların zihinsel gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayan Servet Bayram, bu tür uygulamaların çocuklara aynı zamanda duygusal-ruhsal dengeyi kurma, kültürel-sosyal uyumu sağlama gibi olumlu gelişimler sağladığını anlattı. Prof. Dr. Bayram, şunları söyledi:

“Teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematik konularında çocuğun doğasına, ruhsal yaşamına uygun, doğru ve sağlıklı bir eğitim verilmesinde en etkin görev eğitim fakültelerinden mezun olmuş Bilişim-Bilgisayar öğretmenlerine düşmektedir. Nitekim alan uzmanı ile birlikte Robotik ve kodlama becerisi kazanmış çocuklar, günlük yaşamdaki sorunları incelemek ve çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaktadır. Bu uygulamalarla çocukların IQ (sol beyin) ve EQ (sağ beyin) gelişimlerini artırma, benlik değerlerini güçlendirerek onlara önemli olduklarını kavratma sağlatılabilir. Aynı zamanda teknolojiyi yanlış kullanma, bağımlılık ve dikkat ile ilgili problemleri de doğru bir eğitimle önleyebiliriz.”