Besinlerin organlara şaşırtan benzerlikleri ve faydaları

Mutfakta kullanılan bazı besinlerin farklı açılardan bakıldığında birçoğunun organlarımıza benzediğini belirten Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerin benzerlikleri dışında aralarında mükemmel bir bağın olduğunu ve benzediği organa yararları olduğunu söyledi.

Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerden bir tanesinin ceviz olduğunu belirterek, “Ceviz içinin dış sert kabuğuyla korunduğu gibi cevize benzer beynimizin de kafatasıyla korunduğunu hiç düşündünüz mü? Ceviz beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, klinik depresyona karşı omega-3 yağlarını içermektedir. Gün içinde tüketeceğimiz 4 yarım cevizle beyin sağlığınızı koruyun” dedi.

“Avokado rahime, zencefil mideye faydalı”

Avokadonun rahime, zencefilin mideye çok büyük faydaları olduğunu belirten Sular, “Avokado rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar ve hormonların dengesini düzenler. Ayrıca size bilmediğiniz bir benzerlik. Avokadonun yenmesi için dalında tam 9 ay kalması gerekmektedir aynı bebeğin anne karnında 9 ay beklemesi gibi. Zencefil ise mide bulantısı, kusma, hazımsızlık ve gaz problemine karşı rahatlatıcı etkisiyle bilinmektedir. Aynı zamanda gastrit tedavisinde önerilen bitkilerin başında zencefil gelmektedir” diye konuştu.

“Domates, kalp dostu”

Domatesin içerdiği vitaminler bakımından kalbe oldukça faydası olduğuna dikkat çeken Sular, “Domates içeriğinde yer alan likopen adlı antioksidan, lif, potasyum ve C vitaminiyle ciddi anlamda kalp sağlığına karşı yararlıdır. Araştırmalara göre yüksek antioksidan içeriğiyle kanı temizlediği ve damar tıkanıklığına karşı olduğu ispatlanmıştır. Bu özelliği sayesiyle de kalbi yormaz ve korur” ifadelerini kullandı.

“Havuç göze, kereviz ise kemiğe iyi geliyor”

Sular, “Havuç içerdiği beta-karoten sayesinde göz sağlığını korumaktadır. Yapılan araştırmalarda havuç tüketmeyen kadınlarda tüketen kadınlara göre göz tansiyonuna daha sık rastlanmıştır. Ayrıca beta-karoten insan vücudunda A vitaminine dönüşerek gözlerin nemli kalmasını sağlayarak göz kuruluğunu önlüyor. Kerevizin ise içeriğinde yer alan silisyum kemiğe gücünü veren elementtir. Aynı zamanda kereviz romatizma, romatoid artrit ve osteoartrit gibi kemik hastalıklarının da iyileşmesine katkıda bulunur” şeklinde konuştu.