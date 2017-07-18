Bel ağrılarına bu önerilerle veda edin

1. Oturuş Ve Duruş Bozukluğuna Dikkat

Bel ağrısının en yaygın nedenlerinden biri oturuş ve duruş bozukluğudur. Yanlış oturuş pozisyonunda eklemler zorlanır, kaslar aşırı basınca maruz kalır. Böylece ağrı oluşur. Doğru duruş ve oturuş pozisyonunu öğrenmelisiniz. Dik durmaya özen göstermelisiniz.

2. Fazla kilolarınızdan kurtulun

Her ne kadar boy, vücut yapısı ve kilo ile bel ağrısı arasında direkt bir ilişki olmasa da çok şişman ve uzun boylu kişilerde hem ağrı daha fazla ortaya çıkıyor, hem de devamlılığı artıyor. Bu nedenle ağrılardan korunmak için fazla kiloların verilmesi gerekiyor. Bu sorunu kendi başınıza çözemiyorsanız bir uzmandan destek alabilirsiniz.

3. Egzersiz Yapın

Egzersiz yapmak bel ağrısına oldukça yararlıdır. Egzersiz kaslarınızı ve eklemlerinizi güçleştirir ve dolaşımınızı arttırır.

4. Mucizevi Tedavi Arayışınıza Son Verin

İnternet üzerinden mucizevi pratik bir çözüm aramak için boşuna zaman harcamayın. Çünkü mucizevi tedavi olarak gösterilenlerin yararlı olmadığı kanıtlanmıştır.

5. Ağır Şeyler Kaldırmayın

Ağır şeyler kaldırmaktan kaçının. Bel ağrısının yaygın sebeplerinden biri de ağır kaldırmadır. Eğer işiniz gereği ağır kaldırmak zorunda kalırsanız, ekip olarak taşıyın ve işvereniniz ile irtibata geçin.

6. Sürekli Eğilmeyin

Bel ağrısına sebebiyet veren bir başka neden belinizi sıkça eğilerek bükmektir. Eğildikçe bel kısmınızda baskı artar ve kas ağırları oluşur. Egzersizlerle bu tür problemleri yok edebilirsiniz.

7. Size Anlatılan Hikayelere Kulak Vermeyin

Bel ağrısına sahip diğer insanalrın hikayelerini dinlemeyin. Her 10 dakikada bir bel ağrısından bahseden amcalar, halalar durumlarının zorluğundan ve ileri vakalarından bahseder durur. Siz egzersiz yaptığını müddetçe ve doktora göründüğünüz sürece problem yoktur. Bel ağrısı kısa sürelidir. Tabii ki baı ciddi ve ameliyat gerektiren bel ağrıları vardır fakat doktorunuzla konuşmadan bu tür korku verici hikayelere aldanmayın.

8. Pasif Tedaviler İle Zaman Kaybetmeyin

Pasif tedavilere hepimiz başvururuz. Isı, buz ve benzeri pasif tedaviler ile kendinizi iyi hissedebilirsiniz fakat bu geçici, kısa sürelidir. En iyi yol egzersizdir. Fiziksel terapist ile iletişime girerseniz hangi egzersizleri yapmanız gerekeni size anlatacaktır.

9. Sigaradan Uzak Durun

Sigarayı bırakın. Sigara içiyorsanız, sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini de duymuşsunuzdur. Sigara bel ağrısı oranını yükseltir. Sigarayı bırakmak için doktorlara danışabilirsiniz. Bel ağrınızı azaltacaktır.

10. Yerden bir şey alırken bacaklarınızı bükün

Eğer yerden herhangi bir eşya almanız gerekirse belinizi değil dizlerinizi bükün. Bu sayede yük bacaklarınıza dağılacağı için beliniz korunacaktır.

11. Ayyakkabı tercihlerinizi iyi yapın

Özellikle kadınlarda bel ağrılarının sebeplerinin başında yüksek topuklu ayakkabı giymek geliyor. Ağırlık merkezinin kaymasına ve belin gerginleşmesine neden olabileceği için bu tarz ayakkabıları giymemeye özen gösterin. Tercihiniz yüksek topukluysa da ağrı duyduğunuzda değiştirmek üzere yanınızda mutlaka daha kısa topuklu ayakkabı bulundurun.

12. Doktora Görünün

Ağrılarınız iki hafta içerisinde geçmediyse ve dayanamayacak hal aldıysa doktora gözükmelisiniz. Ne kadar erken doktora giderseniz daha kolay ve hızlı bir şekilde iyileşebilirsiniz.