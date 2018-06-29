"Beden sağlığı depresyon ve kalp hastalığı riskini azaltıyor"

ABD Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi'nden bilim insanları, yaptıkları araştırmada, orta yaşlarda fiziksel olarak formda olmanın depresyon riskini yüzde 16 azalttığını, depresyon tanısı konulanlarda ise kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini yüzde 56 azalttığını belirledi.

Bilim insanları, araştırma kapsamında yaş ortalaması 50 olan 17 bin 989 yetişkinin uzun vadeli sağlık durumlarına dair verileri derledi.

Orta yaşlarında fiziksel formunu korumak için egzersiz yapan kişinin, yapmayanlara oranla ileri yaşlarda depresyon ve buna bağlı kalp hastalığı riskinin düştüğü gözlendi.

Düzenli egzersiz yapanlarda, yapmayanlara göre yüzde 16 daha az depresyon vakası teşhis edildi.

Depresyon geçirenler içinde ise egzersiz yapanların kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinin yüzde 56 oranında azaldığı kaydedildİ.

Araştırmanın sonuçları "JAMA Psychiatry Journal" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA