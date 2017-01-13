Bebeklerin beyni yetişkinlere göre daha "çok amaçlı"

Bebeklerin beyin faaliyetlerini haritalandıran bilim adamları, yeni gelişmekte olan beynin yetişkin beyniyle benzer yapısal özelliklere fakat farklı işlev dağılımlarına sahip olduğunu belirledi.

ABD'de Massachusetts Institute of Technology (MIT) araştırmacıları, iki yıl boyunca 17 bebeğin beynindeki faaliyet gelişimini fonksiyonel MRI çekimleriyle detaylı olarak kayda geçirdi.

Bebeklerin görsel uyaranlara verdiği tepkileri analiz eden araştırmacılar, yetişkinlerle şaşırtıcı benzerlikler tespit ederken, bazı çarpıcı farklılıklar olduğunu keşfetti.

Bebeklere yüzlerden, doğa görüntülerinden, insan bedeninden, oyuncak gibi basit nesnelerden ve bunların kombinasyonlarından oluşan görsel uyaranlar sunan araştırmacılar, beynin hangi noktalarının hangi uyaranlara tepki verdiğini anlamaya çalıştı.

Yüzlere ve mekanlara tepki veren merkez yetişkinlerle aynı

Araştırmacılar bebeklerde beynin yüzlere ve mekanlara tepki veren merkezlerinin tıpkı yetişkinlere olduğu gibi yapısal olarak net biçimde ayrıldığını gözledi.

MIT'de bilişsel bilimler alanında çalışmalar yürüten araştırma ekibinden Rebecca Sax, beynin yetişkinlerde görülen ayrı tepki merkezlerinin, dört ila altı aylık bebeklerde de aynı şekilde bulunduğunu belirtirken, bunun doğuştan gelip gelmediği hakkında kesin bir yargıya varacak durumda olmadıklarını ekledi.

Çok Amaçlı Beyin

Sax öte yandan bebeklerin verdiği tepkilerin görsel korteksin ötesine geçtiğini ve duygular, değerler ve özbenlikle ilişkili ön korteksin de uyarıldığını belirtti.

Araştırma ekibi bebeklerin beyinlerinin işlev dağılımı bakımından "çok amaçlı" bir görünüme sahip olduğunu gözlemledi.

Bebeklerin beyinlerinin hızlı geliştiğine de dikkati çeken araştırmacılar, beynin ilk yıl içinde yüzde 88 oranında büyüdüğünü, bu arada hücrelerin ve yeni bağlantıların sürekli artarak çoğaldığı, işlev dağılımının sadeleşmesinin ancak çocukluk ve ilk gençlik yıllarındaki ayıklanma sayesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Sax, araştırmanın beynin oluşumunu ve erken gelişimini keşfetmek üzere yapılacak daha geniş kapsamlı çalışmalar için başlangıç olması temennisini dile getirdi.

Araştırmanın bulguları "Nature Communications" dergisinde yayınlandı. AA