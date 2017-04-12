Bebeğiniz 1 yaşına kadar nasıl beslenmeli?

Anne sütünün bebek beslenmesinin en önemli parçası olduğunun altını çizen Dr. Şemsettin Ayçiçek, hızla büyüyen bebeklerin, besinsel gereksinimlerinin artmasıyla anne sütüne ek gıdalara 6’ncı ay itibarıyla geçilebileceğini ifade etti. Uzm. Dr. Şemsettin Ayçiçek, bebek beslenmesinde doğru bilinen yanlışları sıraladı ve annelere tavsiyelerde bulundu.

Bebekler için anne sütünün ilk 6 ayda tartışmasız en iyi ve en önemli besin kaynağı olduğunu ifade eden Ayçiçek, bebeklerin anne sütünü 2 yaşına kadar almasının faydalı olduğunu bildirdi. Emzirmenin anne ve bebek bağının güçlenmesini sağladığını belirten Uzm. Dr. Ayçiçek, annede süt yapımının uyarılmasında da emzirmenin etkili olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Ayçiçek, bazı bebeklerde anne sütünün yeterli gelmediği durumların olabildiğini belirterek, bunun için bebeklerin günlük, haftalık ve aylık kilo alımlarını değerlendirdiklerini söyledi. Anne sütünün yeterli gelmemesi, stres kaynaklı süt kesintilerine karşı öncelikle annenin süt artırıcı ürünler kullanmasını ve bol sıvı gıda ile beslenmesini tavsiye ettiklerini eğer çözüm olmuyorsa mama önerdiklerini ifade eden Uzm. Dr. Şemsettin Ayçiçek, “Annedeki bazı hastalıklar ve ilaç kullanımı gibi nedenlerle bebeğin anne sütü almasına engel oluşturabilecek durumlarda ise mama kullanımını hemen başlatabiliyoruz” dedi.

Bebek beslenmesinde doğru bilinen yanlışlar

Ayçiçek bir yaşına kadar bebek beslenmesindeki doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdi:

- Bebeğinizin ilk 1 yaşında inek sütü kesinlikle verilmemelidir. İnek sütü anemi, bağırsak kanamaları ve alerjiye neden olabilir. Bebeğiniz 1 yaşını doldurduktan sonra inek sütü 1-2 hafta boyunca birebir ölçülerde sulandırılarak verilir ve sonrasında tam süte geçilir. Bebeğinize günlük 2 su bardağından fazla inek sütü vermemelisiniz.

- Pirinç unu ve nişasta gibi ürünler protein, vitamin ve mineral ihtiyacını formül mamalar gibi karşılamaz.

- Bebeklere ilk 6 ay ek besin verilmez. İlk 6 ay anne sütü ve gerekirse formül mama alan bebekler hazır olduklarında ek besine geçilir. Ek besine geçerken hazmı kolay olan, alerjik olmayan, katkısız, taze ve doğal gıdalar seçilmelidir. Bebeğin alışması için her yeni besine azar azar başlanmalı ve giderek artırılmalıdır. Tek gıdayla başlanıp 3 gün arayla yeni gıdalar denenebilir.

- Ek besine geçerken, bebeğinize gıdaları tok karnına tattırmanız uygun değildir. Bebeğiniz açken bu gıdalar verilmelidir. Böylelikle 3 günlük takiplerle bebeğinizin vücudunda, alerjik reaksiyonlar, kabızlık, ishal bulguları gözlemleyebilirsiniz. Bir gıdaya bağlı alerjik bir reaksiyon gözlenirse ara verilerek yeni bir gıda tercih edilebilir.

- Bebeğiniz bir gıdaya alerjik reaksiyon geliştirdiğinde o gıdayı tamamen kesmeyin. 20 gün sonra tekrar deneyin.

- Sağlıklı olduğunu düşündüğünüz her meyve ve sebzeyi her mevsim bebeğinize yedirmeye çalışmayın. Meyve ve sebzelerin o mevsimin ürünü olmasına ve tazeliğine dikkat edin.

- Bebeğinizin yiyeceği gıdayı sabah bol bol hazırlayıp akşam da veririm diye düşünmeyin. Beklemiş meyve suları, meyve ve sebze püreleri hem kontamine olur hem de içindeki vitaminleri yitirir. Verdiğiniz her bir yiyeceğin hijyen ve temizlik kurallarına uygun olduğuna dikkat edin ve hemen tazeyken bebeğinize verin.

- Metal rende, bıçak, çırpıcı, el blenderi gibi metal içeren aletlerle bebeğinizin yiyeceklerini kesip parçalamayın. Çünkü meyve ve sebzelerin vitamin değerleri metalle birleştiğinde önemli ölçüde değer kaybına uğrar. Bu nedenle bebek ek gıdalarının hazırlanmasında cam rende önerilir

- Mercimek çorbasına ilk 6 ayda vermeye başlamayın. Mercimek çorbası hazımsızlık yapabileceği için geç dönemde verilir.

- Gıdalara karşı verdiği aşırı reaksiyon nedeniyle kabız ve ishal olan bebeğinize hemen ilaç vermeyin. Sorunu öncelikle gıdalarla çözmeye çalışın. Kabızlık olduğunda muz, şeftali, yoğurt ve süt ürünleri azaltılabilir. Erik, kayısı kompostosu ezilerek verilebilir. Ayrıca zeytinyağı ve armut menüsüne eklenebilir. İshal durumunda ise muz, yoğurt, şeftali verilebilir; armut, kayısı, erik, zeytinyağlı gıdalar azaltılarak denge kurulmaya çalışılır.

- Kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi bakliyatlar gaz yapar ve bebeklere verilmemelidir düşüncesi yanlıştır. Bebeğiniz 9’uncu ayına girdikten sonra çok iyi pişirip, gaz yapmaması için tel süzgeçten geçirip kabuklarını da çıkararak haşlama suyu ile birlikte pürelerine ilave edebilir ya da direkt yedirebilirsiniz.

- Et tüketimi kontrollü olmalıdır. 9’uncu aydan sonra bebeğinizin püresine katabileceğiniz et birkaç kez çekilmiş ya da kıyma şeklinde olmalıdır. Bir öğünde verilecek sebze püresinin içine bir çorba kaşığı kıyma yeterlidir. Taze dana eti, tavuk eti, balık eti didiklenerek küçük parçalar halinde verilebilir.

- Her sebze ve meyve bebeğiniz için faydalı olmayabilir. Domates, kivi ve portakal gibi gıdalar alerjik ve asidik olduğu için geç dönemde başlanması önerilir.