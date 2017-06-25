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Bayram için tatlı önerisi: Çıtır kadayıflı muhallebi

TRT Haber ekibi mutfağa girdi... Sizin için hafif ve lezzetli lezzetli çıtır kadayıflı muhallebinin tarifini aldı.