Bayram için tatlı önerisi: Çıtır kadayıflı muhallebi

Ramazan Bayramı geldi...
Mutfakta da tatlı bir telaş başladı...
Bayramda ikramların olmazsa olmazı da tatlılar...
TRT Haber ekibi mutfağa girdi...
Sizin için hafif ve lezzetli lezzetli çıtır kadayıflı muhallebinin tarifini aldı.
TRT Haber ekibi mutfağa girdi... Sizin için hafif ve lezzetli lezzetli çıtır kadayıflı muhallebinin tarifini aldı.
Ramazan Bayramı geldi...
Mutfakta da tatlı bir telaş başladı...
Bayramda ikramların olmazsa olmazı da tatlılar...
TRT Haber ekibi mutfağa girdi...
Sizin için hafif ve lezzetli lezzetli çıtır kadayıflı muhallebinin tarifini aldı.