Başkentte "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenlendi

Sağlıklı Yaşam Şenliği, Sincan Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı'nda düzenlendi.

"Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında, İl Sağlık Müdürlüklerince 81 ilde, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin önemi ve yararları hakkında toplumsal farkındalık oluşturulmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mutlu Kaya, sağlığın korunmasında yeterli fiziksel aktivitenin ve doğru beslenme alışkanlığının hayati öneme sahip olduğunu anlattı. Bunun öneminin topluma aktarılabilmesi ve farkındalık oluşturulması için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini dile getiren Kaya, Sağlıklı Yaşam Şenlikleri'nin yılda iki kere yapıldığını belirtti. Kaya, "Amacımız, toplumumuzu sağlıklı yaşam tarzına teşvik etmektir. Bu kapsamda bu etkinliğimizde de 12 farklı parkurdan vatandaşlarımız faydalanacak. Bu şekilde hem eğlenecek hem de çeşitli spor branşlarıyla daha yakından tanışacak" dedi.

Katılımcılara kan şekeri ölçümü yapıldı

Bir gün sürecek etkinlikten yararlanmak için öncelikle vatandaşlara tansiyon, kan şekeri ve beden kitle indeksi ölçümleri yapıldı. Etkinlik süresince katılımcılar egzersiz parkurları ve spor istasyonlarında fiziksel aktivite yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, aşamalı yarış parkurunda zamana karşı yarışlar düzenlendi.

Etkinlikte, çocuklar üç ayrı şişme oyun istasyonunda eğlenirken katılımcılar uzman eşliğinde egzersiz yaptı.

Katılımcılar, tırmanma duvarında sportif ve eğlence amaçlı tırmandı. Alanın uzmanları tarafından okçuluk ve kürek çekme sporlarının da tanıtımı yapıldı ve bu sporlar vatandaşlara uygulatıldı.

Etkinlikte, survivor parkurunda ilk 5, okçulukta ilk 3 ve kürekte ilk 2'ye girenlere bisiklet hediye edildi.

"Takım elbisemi giyip, işime bisiklete binerek gidiyorum"

Katılımcılardan Tekin Yolcu, eşi ile İçişleri Bakanlığı'nda çalıştıklarını ve sağlıklı yaşam için işe bisikletle gidip geldiklerini anlattı.

Bugün bu etkinliği de fırsata dönüştürdüklerini ve çeşitli spor dallarında uygulama yaptıklarını belirten Yolcu, şunları söyledi:

"Spor çok önemli. Bu nedenle takım elbisemi giyip, işime bisiklete binerek gidiyorum. Hatta üç kişi biniyoruz. Önce çocuğumuzu kreşe bırakıyoruz, ardından eşimle işe devam ediyoruz. Trafik sorunu yaşamıyoruz ve sağlıklı kalıyoruz. Hatta takım elbise ile biniyorum ve kendime 'kravatlı bisikletçi' diyorum. Özellikle takım elbise ile biniyorum çünkü takım elbise ile bisiklet sürülebileceğini göstermek istiyorum."

Okçuluk yapan Nihatcan Sadioğlu da, vücut sağlığının korunması için spor yapılması gerektiğine dikkat çekerek, herkesin kendisine uygun bir sporla ilgilenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA