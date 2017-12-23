Başkent'te aynı anda iki hastaya böbrek nakli yapıldı

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kozak ve Doç. Dr. Tahir Özer başkanlığındaki iki ayrı ekip, beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan kişinin böbreklerini uzun süredir nakil bekleyen Ahmet Değer ile adının açıklanmasını istemeyen diyaliz hastasına başarılı operasyonlarla nakletti.

Böbrek nakli yapılan 57 yaşındaki Ahmet Değer, 20 yıldır diyabet hastası olduğunu ve 10 yıldır da nakil olmayı beklediğini söyledi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşadığını, haftanın üç günü diyalize girmek için OSTİM'deki diyaliz merkezine geldiğini belirten Değer, "Diyaliz, gerçekten çok zor bir süreç. O günlerde 10 saatim diyalizde geçiyordu. Diyalizden çıkınca da çok bitkin ve yorgun oluyordum." dedi.

Değer, diyabet hastası olduğu için nakil olamayacağını düşündüğünü anlatarak, şu an gayet sağlıklı olduğunu ve herhangi bir sıkıntısının bulunmadığını dile getirdi.

Haber geldiğinde çok şaşırdığını ifade eden Değer, nakil olabileceği sölendiğinde ailesi ile çok sevindiklerini, 10 yılın sonunda birden bire rahata kavuşmanın çok güzel olduğunu söyledi.

"İki böbrek olunca heyecan iki katına çıktı"

Nakil ekibinin başında yer alan Genel Cerrahi Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kozak da aynı anda iki salonda birden iki ekibin ameliyata başladığını söyledi.

Kozak, "Nakil merkezi başkanı olarak bir ekibin başında ben, diğer ekibin başında ise yardımcım Doç. Dr. Tahir Özer vardı. Nakil merkezlerinin çoğunda aynı anda böbreği takıp çıkaracak ekip olamayabilir ama biz tecrübe ve ekip olarak buna sahibiz. Yorulsak da sonunda mutlu sona ulaştık." diye konuştu.

Aynı anda farklı salonlarda yapılan böbrek ameliyatları 6 saat sürdü.

İkinci böbrek nakli ekibinin başındaki Doç. Dr. Tahir Özer de nakil sürecine ilişkin şunları dile getirdi:

"İki böbrek olunca heyecan da iki kat artıyor. Bizim de çok sık yaptığımız bir iş değil. Biz büyük bir merkeziz. Daha önce de aynı anda iki masada çalıştığımız oldu. Aynı anda iki masada bu işi yapmak gerçekten zor ve heyecanlı bir süreç."

Kaynak: AA