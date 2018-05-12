Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan aşı uyarısı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, özel bir televizyon kanalında konuştu. Burada seyircilerden gelen ve gündemle ilgili soruları da yanıtlayan Akdağ, çocuk aşılarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

"Türkiye'de aşılatma oranları Avrupa'dan yüksek"

"Aşı konusunu gerçekten önemsemeliyiz. Biz bunu Türkiye Cumhuriyeti olarak çok başarılı bir biçimde yaptık. 2002'de AK Parti olarak iktidara geldiğimizde çocuklar 7 aşı ile aşılanıyordu. Şimdi 13 aşı ile aşılanıyor. Bunlar devletin ücretsiz yaptığı aşılar."

"Türkiye'de gerçekten vatandaşımızın çocuklarını aşılatma oranları bugün Avrupa'dan da yüksek. Avrupa'nın bazı ülkelerinde, ABD'de birtakım gereksiz dedikodular bazı aşılar konusunda bir kısım vatandaşların tereddütlerine yol açtı. Gereksiz dedikodu, diyelim ki herhangi bir aşının herhangi bir alakası olmayan bir duruma sebep olduğu gibi bir dedikodu. Bilimsel olarak ispatlanmamış olan, hiçbir delili olmayan... Bu neye yol açtı? Mesela diyelim ki kızamık salgınları görülmeye başlandı Avrupa'da, Amerika'da. Tamamen kökü kurutulmamıştı ama artık hemen hemen görülmüyordu. Türkiye bu hususta oldukça iyi. Türkiye'de hala vatandaşlarımız çocuklarını koruma konusunda hassasiyetlerini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla alarma geçeceğimiz herhangi bir durum, falan yok."

"Suriyelilerden yayılmış herhangi bir hastalık yok"

"Suriye geçmişte, Esed'in zulmü başlamadan önce aşılama ve halk sağlığı konusunda iyi bir ülkeydi. Sıtma konusu diyelim ki Orta Doğu ve Afrika'da bir problemdi, Türkiye'de de geçmişte bir problemdi. Türkiye bu problemi güney ilçelerinde yendi. Biz bunu yendik kendi dönemimizde. Suriye de sınırın öteki tarafında yenebildi. Dolayısıyla oradan böyle bir risk gelmedi. Aşılama konusunda da elbette aşılanmazsa çocuklar, bahsettiğimiz sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ama çok hassas davrandık, biz Suriyeli çocukları da aşıladık. Dolayısıyla şu ana kadar Suriye'den gelen sığınmacılar, misafirlerimiz ya da onların çocukları sebebiyle yayılmış, artmış herhangi bir hastalık olmadığını biliyoruz."

"İş bulma kolaylığında 30 sıra birden atladığımızı tahmin ediyoruz"

"Dünya Bankası'nın, Türkiye'de iş yapma kolaylığı açısından nerede olduğunu gösteren 2017 Ekim sonunda açıklanan raporda, Türkiye 60. sırada. 2018 yılının Ekim ayında yayınlanacak raporda, Türkiye'nin 30'lu bir sıraya yükseleceğini tahmin ediyoruz. Çok ciddi çalıştık. 2019 için de 20'li bir rakamı hedefliyoruz, buna inşallah ulaşacağız."

"Binaların yüzde 25'i depreme dayanıklı değil"

"Belli araştırmalar sonucu yapılan bir tahmin, Türkiye'de binalarımızın yüzde 25'i depreme dayanıklı değil"

"Cumhur iktidarda diyebiliriz"

"Biz seçime çok hazır bir partiyiz AK Parti olarak, cumhur ittifakı ile iyice güçlendik, cumhur iktidarda diyebiliriz"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci turda yüzde 55'e yakın bir oranla seçilir"

(24 Haziran seçimleri) Birinci turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilir. Herhalde yüzde 55'e yakın bir oranla seçilir diye düşünüyorum. Parlamentoda da AK Parti çoğunluk elde eder, MHP ciddi sayıya ulaşır. Daha modern bir anayasa yapabilme hususunda belli bir sayıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA