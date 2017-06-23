Bakanlıktan 'bayram kahvaltısı' önerisi

Ramazanda günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde yaşanan değişiklikler, bayramda öğün sayısının artması ve daha fazla yemek yeme isteği ile bazı sindirim problemlerinin de ortaya çıkması nedeniyle, Bakanlık tarafından bayram için örnek bir kahvaltı hazırlandı.

Bakanlığın bayram kahvaltısı için hazırladığı sağlıklı yemek tabağında kepek ekmeği, zeytin, peynir, salatalık, domates, yeşillik ve haşlanmış yumurta, sebzeli yağsız omlet ve çay yer aldı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Diyetisyeni Berna Karakaş, ramazan boyunca iki öğün beslenilmesi nedeniyle beslenme düzeninde bazı değişiklikler olduğuna işaret ederek bayramda ikram edilen şeker, çikolata ve hamur işi gibi gıdaların kan şekerini hızla yükseltmesinin bazı sindirim problemlerini ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Vatandaşların bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlarda da aşırıya kaçmamaları, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerini unutmamaları gerektiğinin altını çizen Karakaş, "Uzun süreli öğün sayısının azalması, bazı beslenme alışkanlıklarımızın geçici olarak değişmesinden dolayı başlangıçta fazla tüketme eğiliminde olabiliriz. Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlamak doğru olacaktır. Bol yeşillik, salatalık, domates, az yağlı peynir, zeytin, haşlanmış yumurta, yağ konmadan yapılmış omlet ve açık bir çay ekleyebiliriz. Kahvaltıda kızartma ve kavurma gibi ürünlere yer vermeyelim. Gün içerisinde çok fazla şeker ikramı olacağından kahvaltıda reçel ve bal da tavsiye etmiyoruz." ifadelerini kullandı.