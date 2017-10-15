Bakan Demircan acil servisleri denetledi

Sağlık Bakanı Demircan, Ankara'da bazı hastanelerin acil servislerinde denetlemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki denetiminde, acil servisteki hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etti, sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Demircan, hastanenin fiziki koşullarını ve insan kaynağı kapasitesi ile acil sağlık hizmetleri hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine geçen Demircan, burada da vatandaşlarla görüştü. Bakan Demircan'ı karşılarında görmenin şaşkınlığını yaşayan hasta ve yakınları, denetimden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Hastane acillerinde gereğinden fazla hasta yoğunluğu olduğunu belirten Demircan, "Acil olmayan, polikliniklerde muayene olabilecek vatandaşlarımızın çeşitli nedenlerle acilleri tercih etmesi sebebiyle gerçek acil hastaları mağdur oluyor." dedi.

Demircan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça acil servislerin meşgul etmemelerini istedi.

Son olarak Ankara 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret eden Demircan, burada da sağlık hizmetlerinin büyük fedakarlık gerektiren bir alan olduğunu ve 24 saat kesintisiz hizmet verildiğini kaydetti.