Bakan Çavuşoğlu: Antalya'yı sağlık turizminde merkez yapmak istiyoruz

Seçim çalışmaları için Antalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya merkezli yerel yayın yapan bir televizyonun yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Çavuşoğlu, siyasete ilk girdiği zaman yerel medyada tecrübe kazandığını, televizyon kanallarına ilk çıktığı dönemlerde büyük heyecan duyduğunu söyledi.

"Hedefimiz sağlık turizminden 50 milyar dolar gelir elde etmek"

Antalya'nın bir turizm şehri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"Antalya'mız sağlık turizminde beşincilikten ikinciliğe yükseldi. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı (HESTOUREX) ile 165 ülkeden 5 bin 200 alım heyeti getirdik. Bu heyetler Antalya'mıza hasta getirecek. Spor ve alternatif turizm için de turist getirecek acenteler. Geçen sene sağlık turizminden 7,5 milyar dolar gelir elde edildi. Hedefimiz 2023 yılında sağlık turizminden 50 milyar dolar gelir elde etmek ve Antalya'yı da sağlık turizminde merkez yapmaktır."

Seçim çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, Antalya'da tüm siyasi partilerin seviyeli bir kampanya yürüttüğünü belirterek, "O yüzden tüm partilere, yönetimlerine ve aday arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA