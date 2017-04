Bahar yorgunluğunu sporla yenin

Hareketlenmek istediğinizde de yorgunluk hissi, gerginlik, halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetler peşinizi bırakmıyor mu? Eğer tıbbi olarak da bu durumu tanımlayacak bir sorununuz yoksa, çok büyük ihtimalle bahar yorgunluğundan muzdaripsiniz. Bu duruma çözüm getirecek öneriler konusunda bilgi veren Doç. Dr. Ahmet Karabulut, eve kapanıp dinlenerek ya da uyuyarak bahar yorgunluğunun üstesinden gelmenin mümkün olamayacağını söylüyor. Doç. Dr. Karabulut tek çarenin vücudu harekete geçirip enerji seviyesini artırmak olduğunu belirtiyor.

Baharla birlikte vücutta artan enerji gereksinimini vücut karşılamakta zorluk çekiyor, yani takvimler baharı gösterirken vücut halen kış mevsiminde kalıyor ve bahar yorgunluğu kaçınılmaz oluyor. Çözüm ise hareket etmekten geçiyor. “Bu halsizlikle nasıl spor yaparım” diye düşünmeden kış küllerinden ancak sporla arınmanın mümkün olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ahmet Karabulut, spor yaparken sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ve günlük 2 litre su tüketimin de ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Doç. Dr. Ahmet Karabulut, hem bahar yorgunluğuna çözüm getirecek, hem de kardiyovasküler hastalıklar açısından koruma sağlayacak egzersiz önerilerini sıralıyor...

Bahçeye inme zamanı: Egzersiz yapmanın en keyifli yollarından biri olan bahçe işleri düzenli yapıldığında kalp damar hastalıklarından korunmayı sağlıyor. Bahçede ortalama bir saat çalışma, yaklaşık altı kilometre yol yürümeye eşdeğer tutulmakla birlikte, vücuda esneklik ve direnç kazandırıyor. Özellikle gün ışığı ve toprakla ilgilenmek gerginlik ve kaygının da azalmasına katkı sağlıyor. Ancak bahçe işleriyle ilgilenirken vücut pozisyonuna dikkat edilmesi gerekiyor. Öne eğilerek yapılan çalışmalar bel ağrılarına yol açabileceği için, özellikle bel fıtığı olan kişilerin hareketlerine özen göstermesi gerekiyor. Küçük çapalarla çalışmak bele binecek yükü azaltacağı için tercih edilebilir. Bununla birlikte çalışırken on dakikada bir küçük molalar vermek yada vücut pozisyonunu değiştirmekte yarar sağlıyor.

Güne gevşeme hareketleri ile başlayın: Bahar yorgunluğunun getirdiği ağrılardan kurtulmanın bir yolu da vücuda esneklik kazandırmaktan geçiyor. Özellikle sabah güneşi ile yapılacak esneme ve gevşeme hareketleri vücudun güne zinde başlamasına katkıda bulunuyor. Ayrıca sabah güneşi, kışın azalan D vitamini seviyesinin artmasını da sağlıyor. Yoga, pilates esneme ve gevşeme için en ideal sporlar olarak gösteriliyor.

Yürümek için fırsat yaratın: Soğuk havaları bahane ederek ara verdiğimiz yürüyüşlere tekrar başlama zamanı gelmedi mi? Haftanın beş günü yapılacak 30 dakika tempolu yürüyüş ile hem vücuda zindelik kazandırmanın yanısıra, kalp ve damar sağlının korunmasına da katkı sağlıyor. Tempolu yürümekte zorlanan yaşlıların da, hafif tempoda da olsa bu alışkanlığı kazanmalarında yarar görülüyor. Yürüyüş yapamaya fırsat bulamayan kişilerde, günlük atılacak 10 bin adım vücudu zinde tutmak için gerekli gücü sağlıyor. Gündelik yaşam içinde, mümkünse asansör yerine merdiven kullanmak, eve giderken bir durak erken inip yürümek gibi fırsatları yaratmak gerekiyor.

Bisikletleri sakladığımız yerden çıkarma zamanı geldi: Bisiklet kalp ve damar sağlığını korumada en çok tercih edilen sporların başında geliyor. Vücuda genel kondisyon kazandırmanın dışında, kasları güçlendirerek vücuda esneklik sağlamaya yardımcı oluyor. Günlük yarım saat orta tempo pedal çevirmek kalp ve damar sağlığına azımsanmayacak fayda sağlıyor. Ayrıca, araştırmalar özellikle kadınlarda günde 5 dakika bisiklet sürmenin kasları güçlendirdiği ve kilo almayı önlediğini gösteriyor. Ancak sıfır kondisyon ile direk bisiklet sporuna başlamak kas ağrılarına yol açabileceği için, başlamadan önce bacak kaslarına yürüyüşlerle kondisyon kazandırmak kas ağrılarını azaltmaya yardımcı oluyor.

Her mevsim yüzmeye evet: Genellikle yaz aktivitesi olarak değerlendirilse de her mevsim rahatlıkla yapılabilen yüzme, kalp ve damar sağlını korumanın yanında vücuda esneklik ve direnç kazandırmayı sağlıyor. Her yaş grubunda yapılabilen bir spor olan yüzme, özellikle yürümek yada bisiklet kullanmak gibi sık tercih edilen sporları yapamayanlar için ideal bir alternatif olarak gösteriliyor. Düzenli nefes egzersizi ile birlikte yüzmek vücudun oksijen kullanma kabiliyetini de artırıyor. Günlük 30 dakikalık yüzme ile hem vücudu fit hale getirmek, hemde kalp ve damar sağlığını korumak mümkün olabiliyor.