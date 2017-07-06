Az yemek ömrü uzatıyor

Fazla yemek ömürden götürüyor. Bilimsel araştırmalar böyle söylüyor. Obezite sadece tansiyon, şeker gibi hastalıklara yol açmıyor, ömrü de kısaltıyor.
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